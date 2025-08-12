Itaúsa (ITSA4) surpreende com lucro de R$ 4 bilhões no 2T25: Veja os detalhes

A Itaúsa (ITSA4) reportou um lucro líquido recorrente de R$ 4.037 milhões no segundo trimestre de 2025, o que representa um crescimento de 11% em relação ao mesmo período de 2024. O resultado foi impulsionado pelo bom desempenho de suas empresas investidas, especialmente o Itaú Unibanco, que apresentou um crescimento de 12,3% no trimestre. O lucro líquido total, que inclui itens não recorrentes, foi de R$ 4.066 milhões, marcando uma alta de 8,1% sobre o 2T24.

A holding tem se destacado por sua sólida estratégia de desalavancagem, que já resultou em uma redução de 30% no endividamento, além de uma melhoria no perfil da dívida e uma gestão eficaz dos custos. A evolução do valor de mercado do portfólio da Itaúsa também foi notável, com um aumento de 24% comparado ao ano anterior, alcançando R$ 159,3 bilhões. Essa estratégia tem permitido à empresa preservar a liquidez e reduzir o custo médio da dívida, com um impacto positivo em suas despesas financeiras.

ITSA4: Desempenho das empresas investidas e foco em geração de valor

O desempenho das empresas investidas, como Itaú Unibanco, Alpargatas e Copa Energia, foi crucial para os resultados de Itaúsa no 2T25. O setor financeiro teve um crescimento de 12%, enquanto o setor não financeiro apresentou uma leve queda de 8%, principalmente devido aos desafios enfrentados por algumas das empresas do portfólio, como Dexco e Motiva.

Em relação à sua estratégia de retorno para os acionistas, Itaúsa anunciou o pagamento de Juros sobre o Capital Próprio no valor de R$ 2,3 bilhões (R$ 0,21 por ação), a serem pagos em 29 de agosto. Esse pagamento é parte de um programa de distribuição de proventos que tem se mostrado crescente, com um total de R$ 2,7 bilhões pagos no primeiro semestre de 2025, representando um aumento de 47% em comparação ao mesmo período de 2024.