Essas são as criptomoedas queridinhas do mercado atualmente
O mercado de criptoativos segue dinâmico e em crescimento, mas, para identificar as melhores oportunidades, é preciso mergulhar fundo no tema e ir além do Bitcoin ou do Ethereum. As criptomoedas evoluiram muito nos últimos anos, e atualmente existem opções que combinam inovação tecnológica, aplicação prática e potencial de valorização, atraindo tanto investidores iniciantes quanto experientes.
Pensando nisso, o Suno Notícias conversou com especialistas e preparou uma lista de criptoativos “queridinhos” do momento que fogem do óbvio.
Confira a seguir as 4 criptos que mercem estar no radar de quem busca novas oportunidades no setor:
4 criptomoedas para investir que estão no radar do mercado
Remittix (RTX)
A RTX tem despertado atenção por oferecer "uma solução prática para conversão de cripto em moeda fiduciária, com envio direto para contas bancárias em mais de 30 países, combinando baixas taxas e rapidez nas transações", explica Wander Guedes, gerente de operações da Transfero.
Segundo ele, o interesse pela criptomoeda aumentou com a proximidade do lançamento do beta da wallet oficial, marcado para 15 de setembro, trazendo projeções otimistas de valorização até o final deste ano.
O diferencial, diz Guedes, é que a Remittix "prioriza velocidade, custo reduzido e integração bancária internacional, algo que nem todos os criptoativos entregam de forma nativa". Mas ele faz um alerta: por estar em estágio inicial, é um investimento de risco elevado, que exige atenção à liquidez e às questões regulatórias de cada país.
Solana (SOL)
Com uma das blockchains mais rápidas e eficientes do mercado, a Solana consegue processar "milhares de transações por segundo com taxas extremamente baixas", destaca Anderson Kuntzler, planejador financeiro. Esse desempenho atrai tanto investidores quanto desenvolvedores interessados em criar dApps, plataformas DeFi e jogos, diz o especialista.
Além do aspecto técnico, Kuntzler enfatiza que a SOL "equilibra inovação tecnológica e tração comercial", posicionando-se como alternativa escalável e econômica ao Ethereum. Além disso, destaca que o apoio da Solana Foundation e de investidores institucionais "reforça a credibilidade e dá lastro para o crescimento.
Para ele, contudo, a escolha por essa criptomoeda deve vir acompanhada de análise profunda do projeto, verificação da regulação nos mercados relevantes e atenção ao histórico e à robustez da rede.
Chainlink (LINK)
Em um momento no qual cibersegurança e integridade de dados ganham prioridade no mercado de criptomoedas, a Chainlink se destaca por fornecer "uma camada crítica para proteção e confiabilidade dos ativos", diz Ruam Oliveira, planejador financeiro especialista em investimentos.
A tecnologia, diz ele viabiliza tokenização de fundos, contas offshore e títulos mobiliários com segurança e auditabilidade, funcionando como infraestrutura para todo o ecossistema cripto.
Seu modelo de negócios não mira diretamente o investidor final, mas sim "protocolos, desenvolvedores, empresas e até instituições financeiras que precisam de dados confiáveis para executar contratos inteligentes".
A rede de Oráculos Descentralizada (DON) elimina pontos únicos de falha ao usar múltiplos nós independentes, garantindo redundância e integridade.
O especialista também cita o CCIP, protocolo que "permite a transferência segura de valor e dados entre redes distintas, um papel análogo ao do SWIFT no sistema bancário tradicional".
Com cerca de US$ 12 bilhões em capitalização de mercado, o LINK já atingiu seu pico histórico, mas, segundo Oliveira, "o crescente avanço da digitalização e da demanda por segurança tende a ser um catalisador de longo prazo para seu valor".
Ethena (ENA)
Para Jorge Souto, gestor do TC Digital Assets, a Ethena é "um das melhores opções para se posicionar à narrativa de stablecoins" após a aprovação do GENIUS Act.
A stablecoin já é a segunda a atingir US$ 10 bilhões em valor total bloqueado (TVL) e gera receitas significativas, diz o especialista.
Souto destaca ainda que a equipe da ENA é "estelar", o produto tem "altíssima qualidade e utilização" e está alinhado a uma "narrativa muito quente" no mercado de criptomoedas. Entre os próximos passos, diz ele a criação de uma blockchain própria focada em RWAs (ativos do mundo real) deve ampliar o alcance e as aplicações do projeto.
