Essas são as criptomoedas queridinhas do mercado atualmente

Segundo ele, o interesse pela criptomoeda aumentou com a proximidade do lançamento do beta da wallet oficial, marcado para 15 de setembro, trazendo projeções otimistas de valorização até o final deste ano.

O diferencial, diz Guedes, é que a Remittix "prioriza velocidade, custo reduzido e integração bancária internacional, algo que nem todos os criptoativos entregam de forma nativa". Mas ele faz um alerta: por estar em estágio inicial, é um investimento de risco elevado, que exige atenção à liquidez e às questões regulatórias de cada país.

Solana (SOL)

Com uma das blockchains mais rápidas e eficientes do mercado, a Solana consegue processar "milhares de transações por segundo com taxas extremamente baixas", destaca Anderson Kuntzler, planejador financeiro. Esse desempenho atrai tanto investidores quanto desenvolvedores interessados em criar dApps, plataformas DeFi e jogos, diz o especialista.

Além do aspecto técnico, Kuntzler enfatiza que a SOL "equilibra inovação tecnológica e tração comercial", posicionando-se como alternativa escalável e econômica ao Ethereum. Além disso, destaca que o apoio da Solana Foundation e de investidores institucionais "reforça a credibilidade e dá lastro para o crescimento.

Para ele, contudo, a escolha por essa criptomoeda deve vir acompanhada de análise profunda do projeto, verificação da regulação nos mercados relevantes e atenção ao histórico e à robustez da rede.

Chainlink (LINK)

Em um momento no qual cibersegurança e integridade de dados ganham prioridade no mercado de criptomoedas, a Chainlink se destaca por fornecer "uma camada crítica para proteção e confiabilidade dos ativos", diz Ruam Oliveira, planejador financeiro especialista em investimentos.