Quais são as ações que mais subiram em 2025?

2025 vem sendo um ano positivo para o Ibovespa: até aqui, o índice referência da Bolsa brasileira avança cerca de 15%. Alguns papéis que compõem a carteira teórica, inclusive, superaram (e muito) esse desempenho, e a seguir, você confere a lista das ações que mais subiram neste ano.

Os papéis de maior destaque no Ibovespa em 2025 são diversos: vão de empresas em plena reestruturação a setores tradicionalmente considerados mais estáveis, como bancos e seguradoras. Passam ainda por varejistas e construtoras que, em teoria, seriam mais penalizadas pelo cenário de juros elevados, mas surpreenderam ao mostrar resiliência e alto desempenho.

Veja a seguir a lista de ações que mais subiram no Ibovespa em 2025, segundo levantamento feito pelo Investing:

Mas quais fatores fizeram essas companhias irem tão bem até aqui em 2025? O bom desempenho deve se manter até o final do ano?