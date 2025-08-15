Banco do Brasil (BBAS3) vai pagar dividendos? Entenda o que o banco anunciou

O BTG Pactual observou que a instituição também revisou o crescimento da carteira de crédito para 3% a 6% no ano, contra 5,5% a 9,5% anteriormente, e projetou provisões de R$ 53 bilhões a R$ 56 bilhões. O novo intervalo de lucro líquido ajustado para 2025 é de R$ 21 bilhões a R$ 25 bilhões.

Em relatório, o Itaú BBA destacou que "o payout foi cortado para 30%, implicando um dividend yield de 6%, e que as novas projeções indicam crescimento mais lento da carteira de crédito e provisões para perdas praticamente dobrando em relação ao ano anterior.

Com o corte no payout, analistas veem agora um retorno em dividendos do Banco do Brasil de apenas um dígito, possivelmente entre 5% e 8%.

Resultados do Banco do Brasil decepcionam

O Banco do Brasil registrou lucro líquido ajustado de R$ 3,8 bilhões no 2T25, queda de 60,2% na comparação anual e de 48,7% em relação ao trimestre anterior. As projeções de analistas indicavam lucro entre R$ 4,64 bilhões e R$ 5 bilhões.

A rentabilidade medida pelo ROE caiu para 8,4%, recuo de 1.316 pontos-base em 12 meses e de 823 pontos-base frente ao 1T25. Nenhuma das projeções de mercado indicava um resultado tão baixo ? a mais conservadora previa 10,2%.

A carteira de crédito ampliada somou R$ 1,294 trilhão, crescimento de 11,2% em 12 meses e de 1,3% no trimestre. O avanço veio principalmente de pessoa jurídica (+14,7%, para R$ 468 bilhões), seguida por pessoa física (+8%, para R$ 342,6 bilhões) e agronegócio (+8%, para R$ 404,9 bilhões).

A margem financeira bruta foi de R$ 25,1 bilhões, recuo anual de 1,9%, mas alta de 4,9% na comparação trimestral. A margem com o mercado caiu 51% em 12 meses, para R$ 2,8 bilhões, enquanto a margem com clientes subiu 12% na mesma base, totalizando R$ 22,3 bilhões.