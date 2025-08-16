IRB (IRBR3) explode após lucro surpreendente no 2T25; Investidores devem apostar agora?

As ações do IRB Brasil RE (IRBR3) se destacaram no Ibovespa no pregão desta sexta-feira (15), com uma alta de 5% após a divulgação de resultados acima das expectativas para o segundo trimestre de 2025, fechando o pregão a R$ 47,03, com alta de 1,34%. O ressegurador reportou um lucro líquido de R$ 144 milhões, marcando um crescimento impressionante de 120% em comparação ao mesmo período do ano passado. A empresa também superou as estimativas de analistas, o que gerou otimismo no mercado.

Performance robusta no 2T25 do IRBR3

O desempenho operacional da IRBR3 foi impulsionado por uma forte margem de subscrição e um índice combinado saudável, apesar da retração na receita de prêmios e desafios no setor agrícola. De acordo com o Banco BTG Pactual, o segundo trimestre apresentou um lucro líquido superior em 15% às expectativas do mercado, o que é considerado um resultado sólido. A empresa continua priorizando a lucratividade em detrimento da expansão agressiva da receita, mantendo-se rigorosa na seleção de riscos.

Segundo os analistas do BTG Pactual, a IRB Brasil RE já saiu da fase de recuperação e deve retomar o pagamento de dividendos no terceiro trimestre de 2025. A recomendação do banco permanece “compra”, com um preço-alvo revisado de R$ 56,00, implicando um potencial de valorização de 20,7%.

"A empresa apresentou uma forte margem de subscrição e um índice combinado saudável. Os lucros poderiam ter sido ainda maiores se não fosse por ventos contrários pontuais nos resultados financeiros e um grande sinistro de propriedade no Brasil em abril", destacam os analistas do BTG.

Expectativas para o futuro e impacto dos dividendos

Os analistas também enfatizam que, com a normalização dos índices de sinistralidade e a sólida posição de solvência, a IRB Brasil RE deve retomar os dividendos já em 2025. A empresa possui um excedente de capital de R$ 1,4 bilhão, o que garante a segurança para esse movimento.