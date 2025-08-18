5 ETFs para investir no exterior e ter ganhos acima do Ibovespa

Investir no exterior pode ser mais simples e acessível do que parece. Atualmente, existem muitas opções de ETFs que oferecem exposição a uma variedade de ativos internacionais por meio de uma única aplicação.

Pensando nos investidores que querem mergulhar nessa classe de investimento, o Suno Notícias preparou uma lista de 5 ETFs internacionais para quem quer buscar retornos acima do Ibovespa.

WRLD11

O WRLD11, da Investo, replica o ETF VT (Vanguard Total World Stock), que por sua vez, é listado na Bolsa de Valores de Nova York. Nos Estados Unidos, o VT possui mais de US$ 65 bilhões sob gestão, investindo em 9.980 empresas do mundo todo.

O ETF WRLD11 oferece exposição a empresas e países desenvolvidos e emergentes, garantindo diversificação internacional. Aproximadamente 55% do patrimônio é investido em empresas do S&P 500, incluindo gigantes como NVIDIA, Microsoft, Apple, Amazon e Meta.