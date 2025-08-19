Vale (VALE3) alcança marco com redução de emergência - O que isso significa para o futuro?

A Vale (VALE3) anunciou um avanço significativo na segurança de suas barragens ao reduzir o nível de emergência da Barragem Forquilha III, localizada na mina Fábrica, em Ouro Preto (MG), de 3 para 2. A decisão, comunicada pela mineradora em 18 de agosto de 2025, marca a eliminação de todas as barragens da companhia em nível de emergência 3, o mais alto patamar de risco.

A mudança ocorre após uma série de medidas que aumentaram a segurança das estruturas, que havia enfrentado grandes desafios após os rompimentos das barragens em Brumadinho (MG) e Mariana (MG), que causaram inúmeras vítimas e danos ambientais.

Essa redução do nível de emergência na Barragem Forquilha III é um reflexo dos esforços contínuos da VALE3 para melhorar a segurança das suas operações, especialmente após a tragédia de Brumadinho, que resultou na morte de 270 pessoas em 2019. Desde então, a empresa tem revisado minuciosamente seus métodos de segurança, o que levou a uma reclassificação das suas barragens e à implementação de protocolos mais rigorosos.

Avanços na Descaracterização de Barragens e Compromisso com o GISTM

A Barragem Forquilha III é parte do Programa de Descaracterização de Barragens a Montante da Vale, um projeto que visa remover as estruturas de risco até 2026. Com o início das obras preparatórias para a descaracterização, a empresa segue comprometida com o cumprimento de seu cronograma. De acordo com a mineradora, 17 das 30 barragens previstas no programa já foram descaracterizadas desde 2019, um esforço contínuo para eliminar as barragens que representam um risco para as comunidades e o meio ambiente.