Balanços nos EUA revelam custo oculto da corrida pela Inteligência Artificial

A corrida por supremacia em inteligência artificial está criando pressão crescente nos recursos hídricos dos Estados Unidos. Gigantes da tecnologia como Meta, Microsoft, Google e Amazon investiram tanto em data centers no primeiro semestre de 2025 que alcançaram “impacto equivalente ao PIB como gastos do consumidor”, segundo relatório da UBS divulgado nesta segunda-feira. O problema é que cada data center consome 5 milhões de galões de água por dia – equivalente ao abastecimento de uma cidade de 50.000 habitantes.

A explosão na demanda por data centers tem origem no processamento de IA, que consome mais energia que aplicações tradicionais. “Em alguns casos, data centers não conseguem obter água municipal”, revelou a Xylem durante teleconferência de resultados, indicando que a infraestrutura hídrica americana já enfrenta limitações.

Os números do segundo trimestre mostram a dimensão do crescimento. A Vertiv Holdings registrou recorde de US$ 3 bilhões em pedidos no trimestre, com 70% destinados a data centers. A Baker Hughes vendeu 69 turbinas no período, com mais de 70% direcionadas para projetos de data centers. O pipeline futuro é ainda mais expressivo, com a Southern Company projetando mais de 50 gigawatts só em demanda de data centers.

O relatório “Americas Sustainability” da UBS revela que data centers já buscam água de superfície como alternativa, enquanto municípios relatam pressão crescente no abastecimento e utilities admitem incapacidade de fornecer água suficiente para todos os projetos.