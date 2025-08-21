CEPACs: como o leilão desta semana pode afetar os fundos imobiliários?

A prefeitura de São Paulo realizou nesta semana mais um leilão de distribuição de Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPACs) da Operação Urbana Consorciada Faria Lima, com a captação de R$ 1,66 bilhão. Os recursos para investimentos em habitação, mobilidade e infraestrutura urbana, prioritariamente na região do Complexo Paraisópolis, na zona oeste da cidade.

Embora tenha sido o maior valor já arrecadado em um único leilão, o resultado ficou abaixo das expectativas do mercado e da projeção de captação da prefeitura, que planejava arrecadar R$ 2,9 bilhões. Um dos motivos apontados por especialistas foi o preço dos títulos, de R$ 17,6 mil.

Para Bruno Zocchi, analista de crédito estruturado da Suno Asset, o resultado não surpreende, devido ao cenário macroeconômico atual com a Selic elevada, que se torna restritivo do ponto de vista do desenvolvimento imobiliário não subsidiado. "Estamos falando de um juro real médio hoje na casa dos 9%, frente a uma expectativa de cap-rate para aluguéis na região que não devem chegar nisso", aponta o analista, que atua com as equipes de gestão dos fundos imobiliários SNCI11, SNFF11 e SNME11.

Os CEPACs são títulos que garantem ao portador o direito de construir imóveis além das características específicas da região, como o Plano Diretor. Assim, de posse desses papéis, construtoras e incorporadoras podem erguer edifícios com altura acima dos limites previstos, ampliando o retorno de seus investimentos.