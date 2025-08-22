ETFs sobem mais de 50% no mês; conheça os destaques

Julho foi um mês de forte valorização para os ETFs listados na B3, com destaque para aqueles ligados ao mercado de criptoativos. Em linha com a máxima histórica atingida pelo Bitcoin e os avanços expressivos de altcoins no período, fundos de índice baseados em cripto e blockchain chegaram a subir mais de 50% no último mês.

O ETHE11, da Hashdex, liderou o raking, com alta de 53,0%, acompanhando a valorização do Ethereum. Logo atrás, o QETH11, da QR Asset, avançou 52,8% também impulsionado pela criptomoeda.

Em terceiro lugar aparece o BLOK11, da Investo, voltado para blockchain, com alta de 48,3%, refletindo o interesse crescente em contratos inteligentes e ativos digitais. A gestora também se destacou com outros ETFs no ranking, como o NFTS11 (12,2%), voltado para NFTs e gamecoins, o PEVC11, focado em private equity, e o HODL11 (11,7%), que acompanha o Bitcoin.

A Hashdex, por sua vez, emplacou outros produtos como XRPH11 (37,3%), WEB311 (36,8%) e DEFI11 (26,8%), todos beneficiados pelo otimismo do mercado com a adoção de novas tecnologias descentralizadas.