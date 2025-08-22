ETFs sobem mais de 50% no mês; conheça os destaques
Julho foi um mês de forte valorização para os ETFs listados na B3, com destaque para aqueles ligados ao mercado de criptoativos. Em linha com a máxima histórica atingida pelo Bitcoin e os avanços expressivos de altcoins no período, fundos de índice baseados em cripto e blockchain chegaram a subir mais de 50% no último mês.
O ETHE11, da Hashdex, liderou o raking, com alta de 53,0%, acompanhando a valorização do Ethereum. Logo atrás, o QETH11, da QR Asset, avançou 52,8% também impulsionado pela criptomoeda.
Em terceiro lugar aparece o BLOK11, da Investo, voltado para blockchain, com alta de 48,3%, refletindo o interesse crescente em contratos inteligentes e ativos digitais. A gestora também se destacou com outros ETFs no ranking, como o NFTS11 (12,2%), voltado para NFTs e gamecoins, o PEVC11, focado em private equity, e o HODL11 (11,7%), que acompanha o Bitcoin.
A Hashdex, por sua vez, emplacou outros produtos como XRPH11 (37,3%), WEB311 (36,8%) e DEFI11 (26,8%), todos beneficiados pelo otimismo do mercado com a adoção de novas tecnologias descentralizadas.
Além dos criptoativos, houve espaço para ETFs de setores temáticos e energias limpas. O YDRO11, da Itaú Asset, que acompanha empresas ligadas à economia do hidrogênio, por exemplo, valorizou 15,6% e foi um dos poucos produtos fora do universo cripto a figurar entre os destaques do mês.
ETFs que mais subiram em julho
Olhando para 2025 como um todo, o ETF que mais sobe no ano é o TRIG11, ETF da Trígono Capital, que replica o índice Teva Ações Micro Caps, com alta de 28,52%.
Na sequência vem o BBOI11, da BB Asset Management, que acompanha o futuro do boi gordo na B3 e acumula alta de 21,95%.
O top-3 fica completo com o FIND11, da Itaú Asset, com 21,14%, reforçando a força dos fundos financeiros em um cenário de juros altos.
A Investo, por sua vez, se consolida como uma das casas mais competitivas no mercado de ETFs. Seu BDOM11, que investe em empresas com forte exposição doméstica, acumula alta de 17,89% no ano, enquanto o SCVB11, voltado para small caps de valor, sobe 16,42%. No campo internacional, o JOGO11, que replica o índice global de games e eSports, também mostra bom desempenho, com 15,15%.
Outros nomes que merecem menção são o SMAC11 e o ISUS11, ambos da Itaú Asset, que avançaram 18,99% e 16,58%, respectivamente, e reforçam a consistência da gestora em diferentes nichos, como small caps e sustentabilidade.
