TRXF11 faz acordo para venda de imóvel locado ao Assaí (ASAI3) em Goiânia
O fundo imobiliário TRXF11 assinou um acordo para a venda de um imóvel de varejo locado ao Assaí (ASAI3) em Goiânia, pelo valor aproximado de R$ 89 milhões. O negócio ainda depende do cumprimento de algumas condições, entre eles a análise da documentação, e a projeção é que a conclusão seja feita em até 120 dias.
O pagamento será realizado da seguinte maneira:
- sinal de R$ 53 milhões, com pagamento em até 8 dias contados a partir da superação das condições precedentes;
- 3 parcelas semestrais de R$ 12 milhões, com reajuste pelo IPCA e primeiro vencimento seis meses após o pagamento do sinal.
O imóvel tem área bruta locável (ABL) de 17.354 metros quadrados e está alugado em contrato atípico, com vencimento em junho de 2035. Pelo acordo, o TRXF11 continuará fazendo jus a uma parte dos alugueis, proporcional ao valor que ainda tiver a receber pela venda do imóvel.
O lucro estimado da transação para o TRXB11, FII proprietário do imóvel, do qual o TRXF11 é o principal cotista, é de cerca de R$ 19 milhões, ou R$ 5,07 por cota. A taxa interna de retorno (TIR) aproximada é de 15% ao ano, correspondente a um retorno líquido de 145% do CDI no mesmo período. O fundo também deve ter uma diminuição de alavancagem, já que quitará o CRI que financiou a aquisição do imóvel, hoje com saldo devedor estimado em R$ 51,5 milhões.
TRXF11: transação em linha com a estratégia do fundo
Em relação ao TRXF11, a expectativa é que a venda gere um lucro de cerca de R$ 0,58 por cota, valor que representa estimativa e não promessa de distribuição de resultado e/ou de rentabilidade, segundo a TRX Investimentos, gestora dos dois fundos. O valor de venda está em linha com o valor do último laudo de avaliação e corresponde ao cap rate de 7,65%, considerando o valor do aluguel mensal vigente.
A transação está, ainda, em linha com a estratégia de investimentos da gestora, que busca rodar o portfólio e realizar vendas de forma periódica, com ganho de capital, para ampliar a distribuição eventual de dividendos aos cotistas. O assunto foi discutido em entrevista concedida por Gabriel Barbosa, gestor do TRXF11, ao professor Marcos Baroni, head de fundos imobiliários da Suno Research.
