TRXF11 faz acordo para venda de imóvel locado ao Assaí (ASAI3) em Goiânia

O lucro estimado da transação para o TRXB11, FII proprietário do imóvel, do qual o TRXF11 é o principal cotista, é de cerca de R$ 19 milhões, ou R$ 5,07 por cota. A taxa interna de retorno (TIR) aproximada é de 15% ao ano, correspondente a um retorno líquido de 145% do CDI no mesmo período. O fundo também deve ter uma diminuição de alavancagem, já que quitará o CRI que financiou a aquisição do imóvel, hoje com saldo devedor estimado em R$ 51,5 milhões.

TRXF11: transação em linha com a estratégia do fundo

Em relação ao TRXF11, a expectativa é que a venda gere um lucro de cerca de R$ 0,58 por cota, valor que representa estimativa e não promessa de distribuição de resultado e/ou de rentabilidade, segundo a TRX Investimentos, gestora dos dois fundos. O valor de venda está em linha com o valor do último laudo de avaliação e corresponde ao cap rate de 7,65%, considerando o valor do aluguel mensal vigente.

A transação está, ainda, em linha com a estratégia de investimentos da gestora, que busca rodar o portfólio e realizar vendas de forma periódica, com ganho de capital, para ampliar a distribuição eventual de dividendos aos cotistas. O assunto foi discutido em entrevista concedida por Gabriel Barbosa, gestor do TRXF11, ao professor Marcos Baroni, head de fundos imobiliários da Suno Research.