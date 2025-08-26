Itaúsa (ITSA4) aprova emissão de R$ 1 bilhão em debêntures; saiba detalhes

A Itaúsa (ITSA4) anunciou na manhã desta terça-feira (26) a aprovação de sua oitava emissão de debêntures. Nesta operação, a holding colocará no mercado R$ 1 bilhão em papéis simples, de série única, não conversíveis em ações e da espécie quirografária, ou seja, sem garantias reais ou privilégios sobre outros credores.

Serão emitidos 1 milhão de títulos, cada um com valor nominal unitário de R$ 1.000 e prazo de vencimento de dez anos. Os títulos contarão com juros remuneratórios correspondentes à variação acumulada de 100% das taxas médias de depósito interbancário (DI), acrescida de uma sobretaxa de 0,60% ao ano.

Os recursos líquidos captados pela Itaúsa (ITSA4) serão destinados ao resgate antecipado da totalidade das debêntures da Itaúsa referentes à sexta emissão.

As debêntures funcionam como uma forma de empréstimo que os investidores fazem às companhias. Em troca, recebem remuneração ao longo do tempo, geralmente atrelada a taxas de juros ou indicadores de mercado, como a taxa DI. Esse tipo de operação é comum entre grandes empresas para financiar projetos, reforçar o caixa ou substituir dívidas anteriores.

Resultados da Itaúsa (ITSA4) no 2T25

A Itaúsa, holding de investimentos que integra o bloco de controle do Itaú Unibanco (ITUB4), registrou lucro líquido recorrente de R$ 4,037 bilhões no segundo trimestre de 2025, um avanço de 11% em comparação ao mesmo período do ano anterior.