Usiminas (USIM5) vive cenário desafiador, aponta XP; veja preço-alvo

Além disso, os elevados compromissos de capex, especialmente o investimento na usina de coque nº 2, ao longo dos próximos anos sugerem níveis subótimos de fluxo de caixa livre pela frente. “Esperamos que a geração de FCF permaneça sob pressão ao longo de 2027-29 em meio a níveis subdued de EBITDA e maiores compromissos de capex nos próximos anos”, destacou a XP.

O relatório também aponta que o múltiplo EV/EBITDA estimado para 2026 de 3,0x não é necessariamente barato, especialmente considerando os níveis subótimos de conversão de EBITDA em caixa. Os analistas observam que a empresa apresenta “níveis subduados de EBITDA, sem visibilidade clara para uma recuperação operacional”.

Redução de custos e outros catalisadores

De acordo com o relatório, os custos aparecem como um alívio de curto prazo na análise. Desde 2024, o desempenho de custos tem sido um tópico central, com a empresa entregando reduções de custos abaixo das altas expectativas do mercado para melhorias de lucratividade após a reforma do Alto-Forno nº 3 em Ipatinga.

Nesse contexto, com as matérias-primas proporcionando alívio e maiores eficiências esperadas para serem capturadas, a XP vê uma melhoria no desempenho de custos no segundo semestre de 2025, o que pode mitigar parcialmente um ambiente operacional mais adverso.

A casa também identifica potenciais catalisadores positivos que podem limitar o lado negativo. Embora não seja o cenário base de curto prazo, os analistas veem um potencial ponto de inflexão para os preços do aço laminado a quente no Brasil como o gatilho mais importante para a Usiminas.

Entre os riscos de alta estão as medidas antidumping sob investigação no Brasil e uma aceleração das políticas “anti-involução” na China. Além disso, dado o perfil de alto beta da empresa e o histórico de outperformance durante ciclos de corte de juros, uma melhoria macroeconômica no Brasil poderia potencialmente apoiar o desempenho das ações.

XP mantém recomendação neutra e destaca preço-alvo de USIM5

Em meio ao ambiente desafiador, a XP manteve recomendação neutra para as ações da Usiminas, com um preço-alvo USIM5 em R$ 5,00 por papel para o final de 2026.