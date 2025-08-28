Azul (AZUL4): ações vão voltar a subir? Veja projeções para o futuro da companhia

Neste ano, a Azul (AZUL4) figura entre os principais destaques negativos do Ibovespa. A ação iniciou 2025 sendo negociada a R$ 3,64, e agora vale cerca de R$ 0,60, o que representa uma queda de mais de 80%. Contudo, segundo analistas ouvidos pelo Suno Notícias, a companhia ainda tem chance de transformar o atual pessimismo em oportunidade.

Em 28 de maio deste ano, a AZUL4 entrou com um pedido de reestruturação nos Estados Unidos, movimento conhecido como Chapter 11, o que serviu como um balde de água fria para a empresa.

“Inicialmente, a Azul apresentou um guidance positivo, apostando em maior EBITDA impulsionado pela alta demanda por viagens. Contudo, com o ingresso da companhia no Chapter 11 nos EUA, esse guidance foi suspenso. Desde então, o mercado enxerga 2025 como um teste decisivo para o plano de reestruturação da Azul“, afirma Antonio Pavesi, economista e especialista em investimentos.

O que está pressionando as ações da Azul (AZUL4)?

Assim, de acordo com Pavesi, o principal obstáculo neste ano é garantir que todas as etapas do processo de recuperação judicial da Azul sejam cumpridas com sucesso.