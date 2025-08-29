Renda fixa nos EUA: conheça os bonds e saiba se são uma boa opção

Tendo em vista a volatilidade comum ao mercado nacional, diante de incertezas políticas e econômicas, muitos brasileiros pensam em investir nos Estados Unidos. Um das opções nesse sentido são os bonds, títulos de renda fixa da maior economia do mundo. A seguir, entenda o que são esses papéis, como funcionam e se são uma boa opção para investir nesse momento.

"Os bonds são os títulos de renda fixa na nomenclatura americana", explica Alexandre Brito, sócio e gestor da Finacap Investimentos. "Eles podem ser emitidos pelo governo dos Estados Unidos (os chamados Treasury Bonds) ou por empresas privadas, os Corporate Bonds. No caso dos corporativos, há dois grandes grupos: os de menor risco de crédito, conhecidos como investment grade, e os de maior risco, chamados de high yield“, complementa.

Na prática, os bonds americanos funcionam como um empréstimo: o investidor empresta dinheiro ao emissor e recebe juros periódicos, chamados de cupons, além do principal no vencimento. "Os Treasuries são considerados os títulos mais seguros do mundo. Já os corporate bonds oferecem taxas maiores porque carregam mais risco de crédito", complementa Andressa Bergamo, especialista em investimentos e sócia-fundadora da AVG Capital.

Outro conceito-chave é a duration. Quanto maior o vencimento, maior o chamado duration, que representa o risco de oscilação em função das mudanças na curva de juros. Títulos de curto prazo tendem a ser menos sensíveis a essas oscilações, enquanto os de longo prazo apresentam maior volatilidade nesse aspecto, segundo Brito.