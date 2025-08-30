Estas são as melhores ações para investir do setor de energia e receber dividendos

O setor de energia é um dos mais buscados pelos investidores que focam em dividendos, uma vez que, historicamente, as companhias desse segmento combinam segurança com previsibilidade de fluxo de caixa. Mas dentre tantas opções de ações para investir, quais elétricas são as melhores escolhas para se ter renda passiva?

José Áureo Viana, sócio e private banker na BLUE3 Investimentos destaca que o setor elétrico distribuiu R$ 93,2 bilhões em dividendos entre 2020 e 2024, desempenho que, segundo ele, foi impulsionado principalmente por empresas de geração e transmissão de energia, que operam em ambiente regulado.

“A natureza desses segmentos, com contratos de longo prazo, correção pela inflação e tarifas predefinidas, confere previsibilidade às receitas e, consequentemente, consistência nos proventos“, afirma.

Quais empresas se destacam historicamente em dividendos?

O especialista complementa dizendo que empresas integradas (que combinam geração, transmissão e/ou distribuição), tendem a ser vistas como boas pagadoras de dividendos, sobretudo quando conseguem equilibrar ativos regulados com investimentos eficientes.