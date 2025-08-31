10 melhores ações para investir e receber dividendos no 3T25, segundo BB-BI

O BB Investimentos divulgou a atualização da sua Carteira BB Dividendos para o terceiro trimestre de 2025. O portfólio reúne as melhores ações para investir entre companhias listadas na B3 que se destacam pela consistência no pagamento de proventos.

A Carteira BB Dividendos é revisada trimestralmente e tem como referência o Índice de Dividendos da B3 (IDIV). A metodologia utilizada é multifatorial e considera fatores como histórico de distribuição de dividendos, expectativa de pagamentos futuros, múltiplos de mercado e elementos técnicos para capturar movimentos de curto prazo.

Entre junho e agosto, a carteira avançou 8,94%, superando o IDIV, que registrou alta de 4,03%. O destaque do período foi Marcopolo (POMO4), com valorização de 30,18%. No acumulado de 12 meses, a Carteira BB Dividendos teve ganho de 26,9%, contra 7,8% do índice de referência.

Ações para investir e receber dividendos no 3T25

De acordo com o relatório, a casa realizou uma rotação atípica alta em setembro, com sete novas empresas entrando na carteira. Foram incluídas ABC Brasil (ABCB4), Caixa Seguridade (CXSE3), Direcional (DIRR3), Itaúsa (ITSA4), Klabin (KLBN11), Taesa (TAEE11) e Vale (VALE3).

Esses ativos se juntam a CPFL Energia (CPFE3), Petrobras (PETR4) e Tim (TIMS3), que permanecem no portfólio. Por outro lado, foram retiradas as ações do Bradesco (BBDC4), Cemig (CMIG4), Isa Cteep (ISAE4), Marcopolo (POMO4), Porto Seguro (PSSA3), Sanepar (SAPR11) e Vibra Energia (VBBR3).