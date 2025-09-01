Assine UOL
Investo lança primeiro ETF com exposição à Argentina

A Investo anunciou o lançamento do ARGE11, o primeiro ETF brasileiro que replica empresas argentinas listadas nos Estados Unidos. O fundo segue o MarketVector? US Listed Argentina Index, composto por 15 ADRs com capitalização de mercado total de cerca de US$ 49,2 bilhões. As empresas em questão são listadas nas bolsas de valores dos Estados Unidos.

Desde janeiro de 2023, o índice de referência acumula alta de 180,5% em reais, superando concorrentes, além do Ibovespa e do S&P 500 no mesmo período.

O novo produto oferece exposição setorial diversificada, abrangendo energia, finanças, bens industriais e comunicações.

A composição reúne empresas cujas receitas são majoritariamente originadas na Argentina, com liquidez respaldada pelo formador de mercado. A taxa de administração do fundo é de 0,75% ao ano, conforme comunicado da gestora.

A tese de investimento apoiada pela Investo considera a recuperação econômica argentina e um novo ciclo de reformas orientadas à disciplina fiscal, desregulamentação e abertura comercial. Essas mudanças podem elevar o crescimento do país e beneficiar companhias exportadoras, que ganham competitividade por um câmbio favorável e múltiplos ainda abaixo da média global.

"O ARGE11 oferece uma forma eficiente de acessar a retomada da economia argentina, com exposição a setores estratégicos, além de contar com a liquidez e a transparência regulatória do mercado norte-americano", afirma Cauê Mançanares, CEO da Investo.

Até agora, a alternativa para investidores na B3 era basicamente a via dos BDRs. O ETF surge como solução mais simples e diversificada, permitindo acessar um conjunto de ADRs em uma única negociação e com regras de negociação e custodialidade alinhadas ao padrão dos ETFs locais.

Para investidores, a estratégia implica exposição cambial e a riscos específicos da Argentina, que devem ser avaliados no contexto do portfólio.

Sobre a gestora do ETF ARGE11

A Investo, do grupo VanEck, administra mais de USD 120 bilhões e tem 23 ETFs e um FIA no Brasil.

Seguindo um dos modelos mais consolidados nos EUA para construção e preservação de patrimônio, criamos a gestora possui produtos focados em diversificação cambial, geográfica e setorial.

