Investo lança primeiro ETF com exposição à Argentina
A Investo anunciou o lançamento do ARGE11, o primeiro ETF brasileiro que replica empresas argentinas listadas nos Estados Unidos. O fundo segue o MarketVector? US Listed Argentina Index, composto por 15 ADRs com capitalização de mercado total de cerca de US$ 49,2 bilhões. As empresas em questão são listadas nas bolsas de valores dos Estados Unidos.
Desde janeiro de 2023, o índice de referência acumula alta de 180,5% em reais, superando concorrentes, além do Ibovespa e do S&P 500 no mesmo período.
O novo produto oferece exposição setorial diversificada, abrangendo energia, finanças, bens industriais e comunicações.
A composição reúne empresas cujas receitas são majoritariamente originadas na Argentina, com liquidez respaldada pelo formador de mercado. A taxa de administração do fundo é de 0,75% ao ano, conforme comunicado da gestora.
A tese de investimento apoiada pela Investo considera a recuperação econômica argentina e um novo ciclo de reformas orientadas à disciplina fiscal, desregulamentação e abertura comercial. Essas mudanças podem elevar o crescimento do país e beneficiar companhias exportadoras, que ganham competitividade por um câmbio favorável e múltiplos ainda abaixo da média global.
"O ARGE11 oferece uma forma eficiente de acessar a retomada da economia argentina, com exposição a setores estratégicos, além de contar com a liquidez e a transparência regulatória do mercado norte-americano", afirma Cauê Mançanares, CEO da Investo.
Até agora, a alternativa para investidores na B3 era basicamente a via dos BDRs. O ETF surge como solução mais simples e diversificada, permitindo acessar um conjunto de ADRs em uma única negociação e com regras de negociação e custodialidade alinhadas ao padrão dos ETFs locais.
Para investidores, a estratégia implica exposição cambial e a riscos específicos da Argentina, que devem ser avaliados no contexto do portfólio.
Sobre a gestora do ETF ARGE11
A Investo, do grupo VanEck, administra mais de USD 120 bilhões e tem 23 ETFs e um FIA no Brasil.
Seguindo um dos modelos mais consolidados nos EUA para construção e preservação de patrimônio, criamos a gestora possui produtos focados em diversificação cambial, geográfica e setorial.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.