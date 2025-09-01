Investo lança primeiro ETF com exposição à Argentina

A Investo anunciou o lançamento do ARGE11, o primeiro ETF brasileiro que replica empresas argentinas listadas nos Estados Unidos. O fundo segue o MarketVector? US Listed Argentina Index, composto por 15 ADRs com capitalização de mercado total de cerca de US$ 49,2 bilhões. As empresas em questão são listadas nas bolsas de valores dos Estados Unidos.

Desde janeiro de 2023, o índice de referência acumula alta de 180,5% em reais, superando concorrentes, além do Ibovespa e do S&P 500 no mesmo período.

O novo produto oferece exposição setorial diversificada, abrangendo energia, finanças, bens industriais e comunicações.

A composição reúne empresas cujas receitas são majoritariamente originadas na Argentina, com liquidez respaldada pelo formador de mercado. A taxa de administração do fundo é de 0,75% ao ano, conforme comunicado da gestora.