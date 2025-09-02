ETFs brasileiros superam índices dos EUA em 2025, aponta estudo

Outro caso é o BDEF11, do Bradesco, que replica o Morningstar Defensive Sectors Index no Brasil e já soma ganhos de 27,9%, refletindo a força de setores mais resilientes da economia.

O setor financeiro também puxou ganhos relevantes. O FIND11, do Itaú Asset Management, que acompanha o índice IFNC, apresenta retorno de 26,6% no ano. Na lista, a gestora também teve outros dois fundos que bateram os índices internacionais, como o SMAC11 e ISUS11.

O ECOO11, da BlackRock, voltado para empresas com foco em práticas ambientais (ICO2), valorizou 24%.

Chamam a atenção ainda os ETFs atrelados ao agronegócio e commodities. O BBOI11, da BB Asset, que segue contratos futuros de boi gordo na B3, acumula ganhos de 22,9%.

O BDOM11, da Investo, também está entre os ETFs que bateram os índices estrangeiros, com retorno de 22,70%.

Por que investir em ETFs?

Os ETFs, ou Exchange-Traded Funds, são uma opção de investimento cada vez mais popular devido às suas diversas vantagens.

Uma das principais razões para investir em ETFs é a diversificação que eles proporcionam. Ao investir em um ETF, o investidor está adquirindo uma cesta de ativos que pode incluir ações, títulos de renda fixa, commodities, entre outros, o que ajuda a reduzir o risco em comparação com investimentos individuais.