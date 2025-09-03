Cade aprova venda de parte do Grupo Pão de Açúcar (PCAR3) ao Coelho Diniz; entenda

A Superintendência-Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou sem restrições a venda de parte do Grupo Pão de Açúcar (PCAR3) ao grupo Coelho Diniz. O despacho foi publicado na terça-feira (2) no Diário Oficial da União e assinado pelo superintendente-geral, Alexandre Barreto.

A operação envolve a aquisição de participação societária na Companhia Brasileira de Distribuição (CBD), controladora do Grupo Pão de Açúcar. Com a transação, a família Coelho Diniz passa a deter 24,5% das ações da CBD, superando a fatia de 22,5% que pertence ao Grupo Casino.

Segundo a área técnica do Cade, a mudança configura controle do GPA pelo Grupo Coelho Diniz, ainda que de forma compartilhada. A decisão apontou que a operação não gera sobreposição horizontal nem integração vertical, já que as redes de supermercados atuam em municípios distintos.

Conheça o grupo Coelho Diniz, novo controlador do Pão de Açúcar (PCAR3)

O Grupo Coelho Diniz pertence aos empresários André Luiz, Alex Sandro, Fábio, Henrique Mulford e Helton Coelho Diniz. Apesar do sobrenome, eles não têm parentesco com o antigo controlador do GPA, Abilio Diniz.

A família é dona da rede de supermercados Coelho Diniz, que possui 22 lojas em Minas Gerais. Já consolidada no mercado regional, a empresa iniciou neste ano a aquisição de participações no GPA como parte de sua estratégia de expansão nacional.