Fundo imobiliário BLMG11 dispara após proposta de troca de ativos por cotas

O fundo imobiliário BLMG11 subiu 14,48% no pregão desta quarta-feira (3) e fechou o dia negociado a R$ 37,00, depois de ter recebido uma proposta de venda de um grupo de ativos avaliada em R$ 125 milhões.

Mesmo com a reação positiva do mercado, o BLMG11 segue como um dos FIIs mais descontados do mercado entre os componentes do IFIX. A relação P/VP ficou em 0,52x, considerando o valor patrimonial por cota (VPC) de R$ 70,76.

Pela oferta, o BLMG11 cederá ao fundo imobiliário GGRC11 todas as suas cotas do Fundo Imobiliário Triple A, que não é listado em Bolsa, e mais um terreno em Cabreúva, no interior de São Paulo, pelo valor de R$ 125 milhões. Em troca, o GGRC11 cederá cotas emitidas em sua 10ª oferta, que está em andamento, ao preço unitário de R$ 11,22.

O BLMG11 ainda terá de pagar uma contraprestação de R$ 8,4 milhões, em 24 parcelas mensais de R$ 350 mil. Nesse período, terá de manter as cotas do GGRC11 em sua propriedade ("lock up").