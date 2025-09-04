Fundo imobiliário BLMG11 dispara após proposta de troca de ativos por cotas
O fundo imobiliário BLMG11 subiu 14,48% no pregão desta quarta-feira (3) e fechou o dia negociado a R$ 37,00, depois de ter recebido uma proposta de venda de um grupo de ativos avaliada em R$ 125 milhões.
Mesmo com a reação positiva do mercado, o BLMG11 segue como um dos FIIs mais descontados do mercado entre os componentes do IFIX. A relação P/VP ficou em 0,52x, considerando o valor patrimonial por cota (VPC) de R$ 70,76.
Pela oferta, o BLMG11 cederá ao fundo imobiliário GGRC11 todas as suas cotas do Fundo Imobiliário Triple A, que não é listado em Bolsa, e mais um terreno em Cabreúva, no interior de São Paulo, pelo valor de R$ 125 milhões. Em troca, o GGRC11 cederá cotas emitidas em sua 10ª oferta, que está em andamento, ao preço unitário de R$ 11,22.
O BLMG11 ainda terá de pagar uma contraprestação de R$ 8,4 milhões, em 24 parcelas mensais de R$ 350 mil. Nesse período, terá de manter as cotas do GGRC11 em sua propriedade ("lock up").
Mesmo com esse valor, a BlueMacaw, gestora do BLMG11, projeta um cap rate de aproximadamente 9% ao ano e uma possibilidade de valorização da cota para cerca de R$ 50. Além disso, os dividendos podem ter um impacto mensal positivo superior a R$ 0,05 (cinco centavos) por cota.
Fundo imobiliário GGRC11: visão do negócio para o fundo
Se concluída, a operação trará um impacto positivo estimado de R$ 870 mil nas receitas do GGRC11. A receita bruta mensal pode alcançar R$ 1,2 milhão, considerando os pagamentos que serão realizados pelo BLMG11 nos primeiros 24 meses.
Os dois FIIs hoje têm participação igualitária no Triple A, de cerca de 31% das cotas cada um. O outro cotista é a gestora Oaktree, que hoje tem 38% da propriedade, mas deve realizar aportes até alcançar sozinha 50% de participação. O fundo detém a posse de dois imóveis logísticos: um no Rio de Janeiro, locado à Casas Bahia (BHIA3), e um em Extrema (MG), locado à Dafiti, varejista de calçados.
O terreno em negociação está localizado no município de Cabreúva, em São Paulo, com área total de 429.725,78 metros quadrados, numa área em que está em desenvolvimento um imóvel logístico. A cidade fica a cerca de 60 km de São Paulo, perto de Jundiaí, em região de grande concentração de condomínios logísticos, devido à facilidade de acesso rodoviário à capital.
