Oi (OIBR3) reporta prejuízo de R$ 835 milhões no 2T25 e reverte lucro; ações despencam

A Oi (OIBR3) divulgou o balanço de resultados do segundo trimestre deste ano e reportou prejuízo líquido de R$ 835 milhões. O resultado representa uma forte reversão em relação ao lucro de R$ 15,1 milhões registrado no mesmo período de 2024.

O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) de rotina da Oi ficou negativo em R$ 91 milhões no 2T25, deterioração de 8,6% ante os R$ 83 milhões negativos do 2T24. A receita consolidada da operadora atingiu R$ 684 milhões no trimestre, queda de 67,7% na comparação anual.

As ações da Oi operam em forte queda na manhã desta quinta-feira. Por volta das 11h, os papéis da companhia derretiam 3,57%, cotados a R$ 0,54, refletindo a reação negativa do mercado aos resultados apresentados.

Resultados da Oi (OIBR3) no 2T25

A margem Ebitda ajustada da companhia atingiu -14,3% entre abril e junho, deterioração de 10 pontos percentuais frente ao registrado no 2T24. Este foi o primeiro trimestre completo sem as receitas das operações de fibra ótica e TV paga, vendidas anteriormente.