Lotofácil da Independência 2025: prêmio pode pagar R$ 220 milhões neste sábado
A Caixa Econômica Federal realiza neste sábado (6) o sorteio da Lotofácil da Independência, concurso especial de número 3.480. O prêmio estimado é de R$ 220 milhões, o maior já oferecido na história da modalidade.
O sorteio será transmitido ao vivo pelo canal oficial da Caixa no YouTube, a partir das 20h. As apostas seguem abertas até as 18h do mesmo dia, podendo ser registradas nas lotéricas de todo o país, no site das Loterias Caixa ou pelo aplicativo oficial.
Qual é o próximo sorteio da Lotofácil?
O concurso especial será realizado no sábado, às 20h, com transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube. O diferencial da Lotofácil Independência é que o prêmio principal não acumula. Caso ninguém acerte os 15 números sorteados, o valor será destinado aos apostadores que fizerem 14 acertos, e assim por diante.
Em 2024, 86 apostas dividiram o prêmio principal, cada uma recebendo pouco mais de R$ 2,3 milhões. Esta será a 14ª edição do concurso especial.
Como participar do sorteio Lotofácil da Independência?
As apostas podem ser feitas até as 18h de sábado, em qualquer lotérica do país, pelo site das Loterias Caixa ou pelo aplicativo oficial. O valor mínimo da aposta, com 15 números, é de R$ 3,50. Já a aposta máxima, com 20 números, pode custar até R$ 54.264.
Os jogadores também podem optar pela "Surpresinha", em que o sistema escolhe os números de forma aleatória. Outra opção é o Bolão Caixa, que permite apostas em grupo. As cotas podem ser adquiridas em unidades lotéricas ou nos canais digitais.
Como jogar na Lotofácil?
Na Lotofácil, o apostador deve marcar entre 15 e 20 números dos 25 disponíveis no volante. Leva prêmio quem acertar entre 11 e 15 dezenas. Essa dinâmica torna a modalidade atrativa para os jogadores, já que há mais chances de acerto em comparação a outras loterias.
