Lotofácil da Independência 2025: prêmio pode pagar R$ 220 milhões neste sábado

A Caixa Econômica Federal realiza neste sábado (6) o sorteio da Lotofácil da Independência, concurso especial de número 3.480. O prêmio estimado é de R$ 220 milhões, o maior já oferecido na história da modalidade.

O sorteio será transmitido ao vivo pelo canal oficial da Caixa no YouTube, a partir das 20h. As apostas seguem abertas até as 18h do mesmo dia, podendo ser registradas nas lotéricas de todo o país, no site das Loterias Caixa ou pelo aplicativo oficial.

Qual é o próximo sorteio da Lotofácil?

O concurso especial será realizado no sábado, às 20h, com transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube. O diferencial da Lotofácil Independência é que o prêmio principal não acumula. Caso ninguém acerte os 15 números sorteados, o valor será destinado aos apostadores que fizerem 14 acertos, e assim por diante.

Em 2024, 86 apostas dividiram o prêmio principal, cada uma recebendo pouco mais de R$ 2,3 milhões. Esta será a 14ª edição do concurso especial.