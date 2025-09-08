Focus reduz projeção do dólar e acende sinal para economia em 2025

O Boletim Focus divulgado nesta segunda-feira (8) pelo Banco Central trouxe novas revisões para a economia brasileira. A projeção mediana para o IPCA de 2025 foi mantida em 4,85%, interrompendo uma sequência de 14 quedas consecutivas, enquanto o déficit nominal projetado para o próximo ano subiu de 8,40% para 8,50% do PIB.

Além da inflação, o relatório mostrou leve ajuste nas contas externas. O déficit em transações correntes esperado para 2025 passou de US$ 65,06 bilhões para US$ 65,41 bilhões, enquanto o superávit comercial foi mantido em US$ 65 bilhões. Para 2026, a estimativa de superávit subiu de US$ 68,70 bilhões para US$ 69 bilhões.

Câmbio em queda

A mediana do Focus para a cotação do dólar no fim de 2025 caiu de R$ 5,56 para R$ 5,55. Um mês antes, a expectativa era de R$ 5,60. Para o fim de 2026, a estimativa passou de R$ 5,62 para R$ 5,60, enquanto quatro semanas atrás estava em R$ 5,70.

O relatório também trouxe revisões para os anos seguintes. Para o fim de 2027, a projeção oscilou de R$ 5,62 para R$ 5,60, e para 2028 caiu de R$ 5,60 para R$ 5,56, ante R$ 5,70 de um mês atrás. A projeção anual de câmbio publicada pelo Focus considera a média da taxa em dezembro, e não o valor do último dia útil do ano, como era praticado até 2020.