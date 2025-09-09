ETF da Investo alcança 1 bilhão de patrimônio em menos de 1 ano
O ETF LFTB11, da gestora Investo, alcançou a marca de R$ 1 bilhão em patrimônio sob custódia em menos de um ano desde o lançamento. O produto vem sendo uma alternativa para investidores que buscam liquidez, eficiência tributária e simplicidade na renda fixa.
O crescimento do fundo também impulsionou o avanço da própria gestora, que ultrapassou R$ 3,7 bilhões em ativos sob gestão.
O CEO e sócio-fundador da Investo, Cauê Mançanares, destacou que este é o segundo fundo da gestora a superar a marca bilionária. "É um feito importante, ainda mais em um momento em que várias gestoras têm encolhido no mercado", afirmou em uma entrevista ao InfoMoney.
Como funciona o ETF LFTB11?
O LFTB11 tem como base os títulos públicos Tesouro Selic (LFT) e foi concebido para oferecer ao investidor exposição direta à taxa básica de juros com mínima volatilidade.
O produto também se beneficia de um cenário de juros elevados e da maior busca por instrumentos de renda fixa mais sofisticados, o que explica a rápida adesão.
Outro ponto relevante é a eficiência fiscal: enquanto investimentos diretos em Tesouro Direto seguem a tabela regressiva de Imposto de Renda, que começa em 22,5%, o ETF garante tributação direta na menor alíquota da renda fixa, de 15%, além de não sofrer come-cotas ou incidência de IOF.
Além de investidores conservadores, o LFTB11 também caiu no gosto de traders e investidores institucionais.
Boa parte do crescimento se deve ao uso do fundo como margem de garantia em operações na B3, já que o produto apresenta deságio mínimo nas corretoras e rendimento competitivo.
Visão da Investo
Na visão da Investo, o crescimento do LFTB11 sinaliza uma mudança estrutural no comportamento do investidor brasileiro, que até poucos anos atrás pouco conhecia ETFs.
A Investo, que nasceu em 2020, tem com foco exclusivo em ETFs e já acumula mais de 20 produtos listados na B3, cobrindo desde renda fixa a ações globais e até criptoativos. "Nosso DNA é ETF. Criamos produtos para resolver problemas reais do investidor", afirmou Mançanares.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.