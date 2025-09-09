ETF da Investo alcança 1 bilhão de patrimônio em menos de 1 ano

O ETF LFTB11, da gestora Investo, alcançou a marca de R$ 1 bilhão em patrimônio sob custódia em menos de um ano desde o lançamento. O produto vem sendo uma alternativa para investidores que buscam liquidez, eficiência tributária e simplicidade na renda fixa.

O crescimento do fundo também impulsionou o avanço da própria gestora, que ultrapassou R$ 3,7 bilhões em ativos sob gestão.

O CEO e sócio-fundador da Investo, Cauê Mançanares, destacou que este é o segundo fundo da gestora a superar a marca bilionária. "É um feito importante, ainda mais em um momento em que várias gestoras têm encolhido no mercado", afirmou em uma entrevista ao InfoMoney.

Como funciona o ETF LFTB11?

O LFTB11 tem como base os títulos públicos Tesouro Selic (LFT) e foi concebido para oferecer ao investidor exposição direta à taxa básica de juros com mínima volatilidade.