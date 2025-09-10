Além da Suzano (SUZB3): David Feffer investe em ONG para transformação social

David Feffer, presidente do conselho da Suzano (SUZB3), é amplamente reconhecido por sua visão estratégica e foco em negócios de longo prazo. No entanto, em um movimento que vai além do mundo corporativo, Feffer direciona sua abordagem para o setor cultural com o lançamento do Instituto ViaFoto, uma ONG dedicada à fotografia e à transformação social. Com um portfólio de investimentos que inclui grandes nomes da indústria, Feffer agora investe pessoalmente em uma causa que acredita ser crucial para o desenvolvimento cultural e social do Brasil.

O Instituto ViaFoto não se trata apenas de um projeto de arte, mas de uma ação de Feffer para devolver algo significativo à sociedade. “A fotografia tem o poder de transformar, refletir e conectar pessoas, e acredito que iniciativas como o Instituto ViaFoto podem gerar um impacto positivo na comunidade”, disse Feffer. O conselho é composto por nomes renomados no universo da fotografia, como José Olympia, Ricardo Steinbrück e Zé Roberto Marinho.

Conectando arte e transformação social

Localizado no Largo da Batata, em São Paulo, o Instituto ViaFoto tem como objetivo criar um espaço dinâmico para exposições, cursos e workshops voltados à fotografia. Com 1.000 metros quadrados, o instituto é um centro dedicado à preservação e ao desenvolvimento da fotografia como arte, além de ser uma plataforma para novos talentos. Feffer acredita que a arte tem o poder de unir e gerar reflexão, algo fundamental para o avanço social e cultural. O instituto, ao promover a fotografia, se propõe a ser um lugar de transformação social e aprendizado.

Modelo de negócios e a busca por investidores

Em conversa com a Suno, Feffer explicou sua visão para o Instituto ViaFoto, revelando que o projeto está sendo inicialmente patrocinado com recursos pessoais. “O Instituto está sendo patrocinado com recursos pessoais, mas a ideia é atrair outros investidores, tanto pessoas físicas quanto empresas, para se juntar a essa causa”, afirmou David. Ele ressaltou que, embora a ONG ainda esteja em seus primeiros passos, seu objetivo é expandir e fortalecer a iniciativa por meio de parcerias financeiras. “Precisamos de outros investidores entrando nessa junto, para esse instituto que é um aparelho da cidade de São Paulo”, completou. Ele também mencionou que o ViaFoto contará com três fontes principais de receita: doações, leis de incentivo e vendas de cursos.