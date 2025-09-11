Investo lança ETF com foco em dividendos; entenda a estratégia

A Investo, maior gestora independente de ETFs do país, anunciou o lançamento do ETF BEST11, fundo listado na B3 que replica o desempenho de empresas consideradas pilares da economia nacional, como bancos, energia, saneamento, seguros e telecomunicações.

O ETF acompanha o MarketVector Brazil BESST Quality Index, composto por 23 companhias de alta qualidade em setores estratégicos. Entre as principais posições estão Itaú Unibanco (ITUB3), Bradesco (BBDC4), Banco do Brasil (BBAS3), BB Seguridade (BBSE3), BTG Pactual (BPAC11), Equatorial (EQTL3), Eletrobras (ELET3), Sabesp (SBSP3), Vivo (VIVT3) e TIM (TIMS3).

Desde janeiro de 2021, o índice replicado pelo BEST11 acumula valorização de 66,60%, contra 18,83% do Ibovespa no mesmo período (até agosto de 2025). O resultado reflete a exposição direta a setores perenes da economia brasileira, filtrando o que há de melhor em qualidade, com foco exclusivamente em empresas lucrativas, resilientes e líderes em pagamento de dividendos.

