Investo lança ETF com foco em dividendos; entenda a estratégia
A Investo, maior gestora independente de ETFs do país, anunciou o lançamento do ETF BEST11, fundo listado na B3 que replica o desempenho de empresas consideradas pilares da economia nacional, como bancos, energia, saneamento, seguros e telecomunicações.
O ETF acompanha o MarketVector Brazil BESST Quality Index, composto por 23 companhias de alta qualidade em setores estratégicos. Entre as principais posições estão Itaú Unibanco (ITUB3), Bradesco (BBDC4), Banco do Brasil (BBAS3), BB Seguridade (BBSE3), BTG Pactual (BPAC11), Equatorial (EQTL3), Eletrobras (ELET3), Sabesp (SBSP3), Vivo (VIVT3) e TIM (TIMS3).
Desde janeiro de 2021, o índice replicado pelo BEST11 acumula valorização de 66,60%, contra 18,83% do Ibovespa no mesmo período (até agosto de 2025). O resultado reflete a exposição direta a setores perenes da economia brasileira, filtrando o que há de melhor em qualidade, com foco exclusivamente em empresas lucrativas, resilientes e líderes em pagamento de dividendos.
Com taxa de administração de 0,50%, o BEST11 distribui dividendos mensalmente e terá valor inicial de cota de R$ 100. Desde janeiro de 2021, o índice que serve de referência para o fundo acumula valorização de 66,6%, bem acima dos 18,83% do Ibovespa no mesmo período (até agosto de 2025).
A metodologia de seleção privilegia empresas lucrativas, resilientes e com histórico de dividendos consistentes, exigindo que tenham pago proventos em pelo menos dois dos últimos três anos. Além disso, há um limite de 8% de peso por empresa e rebalanceamento trimestral, garantindo maior diversificação e controle de risco.
Segundo a gestora, a proposta é oferecer uma alternativa para investidores que buscam exposição a setores perenes da economia brasileira e renda recorrente com menor volatilidade em comparação ao Ibovespa.
ETFs brasileiros superam índices dos EUA em 2025
Um levantamento da Quantum Finance mostra que diversos ETFs listados na B3 têm apresentado desempenho superior ao dos principais índices norte-americanos neste ano.
Enquanto o S&P 500 acumula alta de 9,9% e o Nasdaq 100 sobe 11,9% até 26 de agosto de 2025, ao menos 50 ETFs brasileiros superaram o índice tecnológico e 51 registraram retorno acima dos dois benchmarks.
O BDOM11, da Investo, também está entre os ETFs que bateram os índices estrangeiros, com retorno de 22,70%.
Por que investir em um ETF?
O ETF é uma opção de investimento cada vez mais popular devido às suas diversas vantagens.
