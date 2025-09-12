As small caps estão com tudo em 2025: veja como "surfar" esse momento

No mercado brasileiro um segmento em especial vem chamando atenção: as small caps. As empresas de menor capitalização acumulam alta expressiva em 2025, puxadas pela melhora na percepção de risco, fundamentos atrativos e expectativas de queda nos juros. O movimento beneficia diretamente os ETFs ligados ao índice de small caps da B3.

Segundo especialistas ouvidos pela Suno, a valorização recente está ligada a três fatores principais. O primeiro é a revisão das projeções para a economia doméstica: após um início de ano cercado de incertezas, as expectativas negativas não se confirmaram.

O segundo é o valor relativo: várias dessas ações ficaram desvalorizadas nos últimos anos e hoje apresentam fundamentos sólidos a preços atrativos. O terceiro é o ciclo de juros, já que a expectativa de cortes na Selic reduz o custo de capital e impulsiona empresas mais sensíveis ao crédito e ao consumo interno.

Danilo Moreno, especialista de ETFs da Investo, afirma que o ambiente se tornou especialmente favorável para os ETFs de small caps. "A queda nos juros tende a facilitar o acesso a crédito e estimular o consumo, o que beneficia essas empresas. Para o investidor, os ETFs oferecem diversificação instantânea e baixo custo para capturar esse movimento", disse.