Banco do Brasil (BBAS3) pode se favorecer de MP para renegociação de dívidas rurais; entenda

O Banco do Brasil (BBAS3) pode se beneficiar da Medida Provisória anunciada pelo governo nesta semana, segundo relatório divulgado pelo BTG Pactual. A iniciativa prevê novas condições para a renegociação de dívidas rurais, o que pode aliviar pressões sobre o balanço da instituição.

A MP 1.314/2025 foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União na última sexta-feira (5) e é assinada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. O texto autoriza a utilização de até R$ 12 bilhões de recursos do Tesouro Nacional, repassados via BNDES, para a liquidação ou amortização de dívidas de produtores e cooperativas.

Além disso, a medida também abre espaço para renegociações com recursos livres das próprias instituições financeiras. Pequenos e médios produtores rurais terão prioridade no acesso às linhas, e operações já prorrogadas ou renegociadas, inclusive no âmbito do Pronaf e do Pronamp, também poderão ser contempladas.

Relatório aponta impactos da MP para o Banco do Brasil (BBAS3)

No relatório, o BTG destacou que a MP cria duas linhas de crédito. A primeira, de até R$ 12 bilhões, utiliza recursos do Tesouro com juros entre 6% e 10% ao ano e prazo de até nove anos. A segunda será oferecida com recursos próprios do banco, com taxas de mercado.