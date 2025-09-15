Vale (VALE3) deve pagar dividendos extraordinários? Entenda

A Vale (VALE3)é uma das ações “queridinhas” dos investidores brasileiros. No entanto, após a divulgação dos resultados do segundo trimestre de 2025, que ficaram abaixo das expectativas, o mercado passou a acompanhar com mais cautela os próximos passos da mineradora.

Nesta segunda-feira (15), o BTG divulgou um relatório atualizando suas projeções para a companhia. O documento revisa as estimativas para o minério de ferro e avalia a possibilidade de distribuição de dividendos extraordinários pela Vale.

Apesar das perspectivas mais positivas para o minério e para a geração de caixa, o BTG manteve recomendação neutra para as ações da Vale. O preço-alvo estabelecido pelo banco para as ADRs da Vale, negociadas nos Estados Unidos, é de US$ 11. Segundo o relatório, ainda falta suporte em termos de valuation para justificar uma revisão na recomendação.

Cotação do minério de ferro revisada para cima

No relatório, o BTG informou que ajustou suas projeções para os preços do minério de ferro diante do desempenho mais forte observado nos últimos meses. A previsão para 2025 foi elevada de US$ 95 para US$ 100 por tonelada, enquanto a de 2026 passou de US$ 85 para US$ 92,5 por tonelada.