Vale (VALE3) deve pagar dividendos extraordinários? Entenda
A Vale (VALE3)é uma das ações “queridinhas” dos investidores brasileiros. No entanto, após a divulgação dos resultados do segundo trimestre de 2025, que ficaram abaixo das expectativas, o mercado passou a acompanhar com mais cautela os próximos passos da mineradora.
Nesta segunda-feira (15), o BTG divulgou um relatório atualizando suas projeções para a companhia. O documento revisa as estimativas para o minério de ferro e avalia a possibilidade de distribuição de dividendos extraordinários pela Vale.
Apesar das perspectivas mais positivas para o minério e para a geração de caixa, o BTG manteve recomendação neutra para as ações da Vale. O preço-alvo estabelecido pelo banco para as ADRs da Vale, negociadas nos Estados Unidos, é de US$ 11. Segundo o relatório, ainda falta suporte em termos de valuation para justificar uma revisão na recomendação.
Cotação do minério de ferro revisada para cima
No relatório, o BTG informou que ajustou suas projeções para os preços do minério de ferro diante do desempenho mais forte observado nos últimos meses. A previsão para 2025 foi elevada de US$ 95 para US$ 100 por tonelada, enquanto a de 2026 passou de US$ 85 para US$ 92,5 por tonelada.
De acordo com o documento, essa revisão está ligada ao “apoio mais forte da curva de custos, à continuidade das exportações de aço da China e a alguns desafios de oferta”. Entre os fatores citados estão a degradação do minério, a menor qualidade de algumas minas e a redução das exportações de países como a Índia.
Outro ponto considerado foi o ritmo de expansão do projeto Simandou, na África, que deve ser mais lento do que o previsto. A expectativa é que as adições de oferta ocorram apenas a partir de 2026, o que adia a pressão de queda nos preços do minério. Esse movimento pode favorecer o caixa da companhia e sustentar a valorização das ações da Vale no curto prazo.
Vale (VALE3) deve pagar dividendos extraordinários
O BTG destacou que, no atual cenário de preços, a mineradora tem espaço para ampliar a remuneração aos acionistas. “A mensagem do CFO da companhia é clara: com o minério de ferro em torno de US$ 100 por tonelada, há espaço para (alguns) dividendos extraordinários”, cita o relatório.
A expectativa do banco é que a dívida líquida expandida da companhia caia para a faixa de US$ 15 bilhões a US$ 16 bilhões até o final de 2025.
Com essa desalavancagem, haveria margem para pagamentos adicionais entre US$ 500 milhões e US$ 1 bilhão. O corte no capex, agora projetado em cerca de US$ 5,5 bilhões para 2025, também deve contribuir para liberar recursos.
