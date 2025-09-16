Petrobras (PETR4): saiba quanto a estatal deve pagar em dividendos em 2026

Após anunciar, em agosto, a distribuição de R$ 8,66 bilhões em dividendos e JCP como antecipação da remuneração relativa ao exercício de 2025, a Petrobras (PETR4) segue no radar dos investidores, com o mercado já projetando os proventos da companhia para 2026.

Segundo o especialista em investimentos e MBA em finanças Cristiano Leal, não há consenso sobre o montante a ser pago em dividendos da Petrobras no ano que vem, mas ele cita dois cenários base:

"No cenário conservador, com Brent abaixo de US$ 70, dólar valorizado e CAPEX elevado, o pagamento pode ficar perto de R$ 1,50 por ação, yield de 4% a 7%. Já no cenário otimista, com petróleo acima de US$ 70, câmbio estável e investimentos mais contidos, os dividendos poderiam chegar a R$ 3,00 por ação, garantindo yield de 10% a 15%”, projeta.

Quais fatores influenciam os dividendos da Petrobras (PETR4)?

Tanto no cenário conservador quanto no otimista, as estimativas citadas por Leal dependem de variáveis que impactam diretamente o caixa da Petrobras.