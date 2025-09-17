Assine UOL
Só para assinantesAssine UOL

S&P 500 eleva rating da Vale (VALE3) e aponta perspectiva estável; entenda o que significa

A Vale (VALE3) informou nesta terça-feira (16) que a S&P Global Ratings elevou o rating global de crédito da mineradora. A classificação passou de "BBB-" para "BBB", com perspectiva estável, segundo comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

De acordo com a agência, a revisão foi motivada pelo foco da companhia na redução de riscos, avanços no descomissionamento de barragens e melhorias na governança. A decisão também levou em conta a solidez financeira da Vale.

A S&P destacou que a mineradora removeu sua última barragem com nível três de emergência e aprimorou seus controles de supervisão nos últimos anos. A agência avaliava antes a gestão e governança como negativas, mas agora considera esses fatores neutros para o rating.

O que significa a elevação do rating da Vale (VALE3)?

O rating é uma avaliação de crédito que mede a capacidade de uma empresa honrar suas obrigações financeiras. No caso da VALE3, a elevação para "BBB" coloca a companhia em um patamar mais sólido dentro do grau de investimento.

A S&P ressaltou que a mineradora manteve alavancagem controlada e um balanço considerado forte, mesmo em cenário de preços mais baixos para minério de ferro e níquel. Além disso, alinhou seus planos de investimento e de remuneração aos acionistas às condições de mercado.

Segundo a agência, a perspectiva estável reflete a expectativa de que a Vale manterá a dívida sobre Ebitda abaixo de duas vezes, mesmo com pressões sobre margens e prêmios de qualidade mais baixos. Quanto menor esse indicador, menor o risco financeiro associado à empresa.

Este material foi elaborado exclusivamente pelo Suno Notícias (sem nenhuma participação do Grupo UOL) e tem como objetivo fornecer informações que possam auxiliar o investidor a tomar decisão de investimento, não constituindo nenhum tipo de oferta de valor mobiliário ou promessa de retorno financeiro e/ou isenção de risco. Os valores mobiliários discutidos neste material podem não ser adequados para todos os perfis de investidores que, antes de qualquer decisão, deverão realizar o processo de suitability para a identificação dos produtos adequados ao seu perfil de risco. Os investidores que desejem adquirir ou negociar os valores mobiliários cobertos por este material devem obter informações pertinentes para formar a sua própria decisão de investimento. A rentabilidade de produtos financeiros pode apresentar variações e seu preço pode aumentar ou diminuir, podendo resultar em significativas perdas patrimoniais. Os desempenhos anteriores não são indicativos de resultados futuros.

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.