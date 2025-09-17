S&P 500 eleva rating da Vale (VALE3) e aponta perspectiva estável; entenda o que significa

A Vale (VALE3) informou nesta terça-feira (16) que a S&P Global Ratings elevou o rating global de crédito da mineradora. A classificação passou de "BBB-" para "BBB", com perspectiva estável, segundo comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

De acordo com a agência, a revisão foi motivada pelo foco da companhia na redução de riscos, avanços no descomissionamento de barragens e melhorias na governança. A decisão também levou em conta a solidez financeira da Vale.

A S&P destacou que a mineradora removeu sua última barragem com nível três de emergência e aprimorou seus controles de supervisão nos últimos anos. A agência avaliava antes a gestão e governança como negativas, mas agora considera esses fatores neutros para o rating.

O que significa a elevação do rating da Vale (VALE3)?

O rating é uma avaliação de crédito que mede a capacidade de uma empresa honrar suas obrigações financeiras. No caso da VALE3, a elevação para "BBB" coloca a companhia em um patamar mais sólido dentro do grau de investimento.

A S&P ressaltou que a mineradora manteve alavancagem controlada e um balanço considerado forte, mesmo em cenário de preços mais baixos para minério de ferro e níquel. Além disso, alinhou seus planos de investimento e de remuneração aos acionistas às condições de mercado.