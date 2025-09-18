FI-Infra INFB11 mantém patamar de dividendos, acima de CDI e IMA-B5 

O INFB11, fundo de investimentos em infraestrutura (FI-Infra) sob gestão da Drýs Capital, registrou em agosto desempenho acima dos principais benchmarks. A rentabilidade mensal foi de 1,79%, superando tanto o IMA-B5 (1,18%) quanto o CDI (1,02%).

No acumulado de 2025, o fundo registra alta de 9,49%, frente a 7,61% do IMA-B5 e 9,02% do CDI. A estratégia segue concentrada em crédito privado, que responde por 93,4% da carteira ? sendo 69% em ativos enquadrados na Lei 12.431, que garante isenção fiscal.

Como remuneração ao investidor, o fundo manteve o pagamento de R$ 1,00 por cota em dividendos no mês, com perspectiva de preservação desse patamar nos próximos ciclos, segundo a gestão. O desembolso total chegou a R$ 255,9 mil.

Considerando o preço de mercado da cota na virada do mês, negociada a R$ 99,50, os dividendos representam um yield mensal de aproximadamente 1%.