Assine UOL
Só para assinantesAssine UOL

FI-Infra INFB11 mantém patamar de dividendos, acima de CDI e IMA-B5 

O INFB11, fundo de investimentos em infraestrutura (FI-Infra) sob gestão da Drýs Capital, registrou em agosto desempenho acima dos principais benchmarks. A rentabilidade mensal foi de 1,79%, superando tanto o IMA-B5 (1,18%) quanto o CDI (1,02%).

No acumulado de 2025, o fundo registra alta de 9,49%, frente a 7,61% do IMA-B5 e 9,02% do CDI. A estratégia segue concentrada em crédito privado, que responde por 93,4% da carteira ? sendo 69% em ativos enquadrados na Lei 12.431, que garante isenção fiscal.

Como remuneração ao investidor, o fundo manteve o pagamento de R$ 1,00 por cota em dividendos no mês, com perspectiva de preservação desse patamar nos próximos ciclos, segundo a gestão. O desembolso total chegou a R$ 255,9 mil.

Considerando o preço de mercado da cota na virada do mês, negociada a R$ 99,50, os dividendos representam um yield mensal de aproximadamente 1%.

FI-Infra INFB: composição da carteira

O prazo médio da carteira do INFB11 é de 4,6 anos, ajustado para 2,7 anos via derivativos. Atualmente, o portfólio está 100% indexado à inflação, com taxa equivalente de IPCA + 9,17% ao ano.

Considerando a projeção de IPCA de 4,3% em 12 meses, de acordo com o Boletim Focus, a taxa implícita chega a 13,86% ao ano isenta de IR, o que representa um retorno líquido superior a 1% ao mês.

Entre os movimentos de carteira, o FI-Infra INFB11 adicionou debêntures da Cosan (CSAN3) em agosto, após a divulgação dos resultados da companhia no segundo trimestre de 2025, e da Raízen (RAIZ4), num cenário em que ambas mostraram maior alavancagem. 

Este material foi elaborado exclusivamente pelo Suno Notícias (sem nenhuma participação do Grupo UOL) e tem como objetivo fornecer informações que possam auxiliar o investidor a tomar decisão de investimento, não constituindo nenhum tipo de oferta de valor mobiliário ou promessa de retorno financeiro e/ou isenção de risco. Os valores mobiliários discutidos neste material podem não ser adequados para todos os perfis de investidores que, antes de qualquer decisão, deverão realizar o processo de suitability para a identificação dos produtos adequados ao seu perfil de risco. Os investidores que desejem adquirir ou negociar os valores mobiliários cobertos por este material devem obter informações pertinentes para formar a sua própria decisão de investimento. A rentabilidade de produtos financeiros pode apresentar variações e seu preço pode aumentar ou diminuir, podendo resultar em significativas perdas patrimoniais. Os desempenhos anteriores não são indicativos de resultados futuros.

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.