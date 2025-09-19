Bradesco (BBDC4) anuncia proventos bilionários; veja valores e quem tem direito

O Bradesco (BBDC4) anunciou nesta quinta-feira (18) o pagamento de Juros sobre Capital Próprio (JCP) no valor total de R$ 3 bilhões. O montante equivale a R$ 0,27014 por ação ordinária e R$ 0,2971 por ação preferencial.

Terão direito aos proventos do Bradesco os acionistas que estiverem inscritos nos registros do banco em 29 de setembro de 2025, data definida como base. A partir de 30 de setembro, as ações passarão a ser negociadas na forma "ex-direito".

O pagamento será realizado até 30 de abril de 2026. Os valores líquidos, já descontado o Imposto de Renda na fonte de 15%, serão de R$ 0,2296 por ação ordinária e R$ 0,2525 por ação preferencial, com exceção dos acionistas legalmente isentos.

Detalhes dos valores por ação

O comunicado do banco detalha que os valores brutos do JCP são de R$ 0,270146729 por ação ordinária e R$ 0,297161402 por ação preferencial. Já os valores líquidos serão de R$ 0,229624720 e R$ 0,252587192, respectivamente.

Além disso, no dia 1º de outubro de 2025, o Bradesco também vai pagar R$ 0,01724983 por ação em JCP referente à data-com de 1º de setembro de 2025.