Conheça 5 small caps com boas perspectivas de crescimento
Ao considerar ações para investir no mercado brasileiro, os investidores pessoa física costumam olhar mais para as chamadas blue chips, como Vale (VALE3), Petrobras (PETR4) e os grandes bancos. No entanto, as small caps, empresas com menor capitalização, também podem surgir como boas opções. Neste ano, o índice SMLL, que reúne esses papéis, já sobe mais de 28%, e pensando nisso, o Suno Notícias listou 5 small caps para investir neste ano.
Dulany Alexandre, assessor de investimentos na Status Invest Assessoria, explica que a seleção foi feita tendo em vista papéis que reúnem fundamentos sólidos e boas perspectivas de crescimento.
Segundo ele, essas são empresas que, mesmo ainda fora do radar do grande investidor, possuem diferenciais competitivos claros e podem gerar valor no médio e longo prazo.
5 small caps queridinhas dos analistas:
Simpar (SIMH3)
“A Simpar é uma holding diversificada que controla empresas como JSL (JSLG3), Vamos (VAMO3) e Movida (MOVI3), com forte presença em logística e mobilidade. O processo de desalavancagem e a perspectiva de juros mais baixos devem contribuir bastante para o desempenho do papel”, afirma Dulany.
Preço das ações da Simpar (SIMH3): R$ 5,93
Allos (ALOS3)
“A Allos, hoje, é a maior administradora de shoppings do Brasil, com um portfólio robusto e diversificado de ativos de qualidade. A empresa se beneficia da recuperação do consumo e de uma gestão eficiente de seus empreendimentos, além de apresentar forte capacidade de geração de caixa e um bom fluxo de pagamento de dividendos“.
Preço das ações da Allos (ALOS3): R$ 25,52
Kepler Weber (KEPL3)
“A Kepler Weber se destaca como líder em soluções de armazenagem e movimentação de grãos. Está inserida em um setor setor chave para a economia Brasileira, responsável por mais de 1/4 do nosso PIB e que segue em expansão estrutural”.
Preço das ações da Kepler Weber (KEPL3): R$ 7,87
Banco ABC (ABCB4)
“O Banco ABC é um case muito interessante: instituição voltada ao crédito corporativo, com histórico de baixo índice de inadimplência, elevada eficiência e pagamento consistente de dividendos, o que traz um componente defensivo atrativo”.
Preço das ações do Banco ABC (ABCB4): R$ 23,14
Irani (RANI3)
“A Irani, no setor de papel e embalagens sustentáveis, combina boa execução operacional, investimentos em capacidade produtiva e exposição a tendências como o crescimento do e-commerce e a maior demanda por soluções recicláveis.
Preço das ações da Irani (RANI3): R$ 8,43
Os preços das ações foram levantados no fechamento do pregão do dia 19 de setembro.
