Conheça 5 small caps com boas perspectivas de crescimento

Ao considerar ações para investir no mercado brasileiro, os investidores pessoa física costumam olhar mais para as chamadas blue chips, como Vale (VALE3), Petrobras (PETR4) e os grandes bancos. No entanto, as small caps, empresas com menor capitalização, também podem surgir como boas opções. Neste ano, o índice SMLL, que reúne esses papéis, já sobe mais de 28%, e pensando nisso, o Suno Notícias listou 5 small caps para investir neste ano.

Dulany Alexandre, assessor de investimentos na Status Invest Assessoria, explica que a seleção foi feita tendo em vista papéis que reúnem fundamentos sólidos e boas perspectivas de crescimento.

Segundo ele, essas são empresas que, mesmo ainda fora do radar do grande investidor, possuem diferenciais competitivos claros e podem gerar valor no médio e longo prazo.

5 small caps queridinhas dos analistas:

Simpar (SIMH3)