Ata do Copom aponta Selic elevada por tempo prolongado; veja destaques
O Comitê de Política Monetária (Copom) divulgou nesta terça-feira (23) a ata da última reunião de política monetária, realizada na quarta-feira passada. Na ocasião, a taxa Selic foi mantida em 15%, decisão que já era esperada pelo mercado financeiro.
Segundo o documento, a manutenção da taxa de juros em patamar elevado reflete um cenário ainda marcado por incertezas externas e pressões inflacionárias no Brasil. A ata do Copom reforçou que os juros devem permanecer altos por um período prolongado, em contrapartida a parte do mercado que já projetava um possível início de cortes a partir de dezembro deste ano.
A decisão do Banco Central ocorre em um momento em que os investidores acompanham a condução da política monetária nos Estados Unidos. Na semana passada, o Federal Reserve (Fed), banco central norte-americano, reduziu os juros no país em 25 pontos-base, para 4% a 4,25%.
Ata do Copom aponta riscos envolvendo EUA
De acordo com o documento, o ambiente externo continua instável devido à conjuntura econômica e às decisões de política monetária norte-americana.
“Consequentemente, o comportamento e a volatilidade de diferentes classes de ativos têm sido afetados, com reflexos nas condições financeiras globais”, destaca a ata, que reforça ainda que o cenário exige cautela, especialmente em países emergentes.
O texto também ressalta que as expectativas de inflação no Brasil permanecem acima da meta. O Banco Central avaliou que, apesar de sinais de moderação da atividade econômica, núcleos do IPCA seguem elevados, o que exige a manutenção de uma política monetária contracionista.
Ainda segundo a ata, a combinação de câmbio mais apreciado e commodities com comportamento mais benigno tem contribuído para uma desaceleração em bens industrializados e alimentos. No entanto, a inflação de serviços segue resiliente, sustentada pelo mercado de trabalho aquecido.
