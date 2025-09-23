Ata do Copom aponta Selic elevada por tempo prolongado; veja destaques

O Comitê de Política Monetária (Copom) divulgou nesta terça-feira (23) a ata da última reunião de política monetária, realizada na quarta-feira passada. Na ocasião, a taxa Selic foi mantida em 15%, decisão que já era esperada pelo mercado financeiro.

Segundo o documento, a manutenção da taxa de juros em patamar elevado reflete um cenário ainda marcado por incertezas externas e pressões inflacionárias no Brasil. A ata do Copom reforçou que os juros devem permanecer altos por um período prolongado, em contrapartida a parte do mercado que já projetava um possível início de cortes a partir de dezembro deste ano.

A decisão do Banco Central ocorre em um momento em que os investidores acompanham a condução da política monetária nos Estados Unidos. Na semana passada, o Federal Reserve (Fed), banco central norte-americano, reduziu os juros no país em 25 pontos-base, para 4% a 4,25%.

Ata do Copom aponta riscos envolvendo EUA

De acordo com o documento, o ambiente externo continua instável devido à conjuntura econômica e às decisões de política monetária norte-americana.