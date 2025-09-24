Por que investir em fundos de infraestrutura pode ser uma oportunidade?

Os fundos de infraestrutura têm se consolidado como uma alternativa atrativa para o investidor pessoa física, oferecendo yields que chegam a superar boa parte das empresas listadas na Bolsa. Além do equilíbrio entre risco e retorno, esses veículos contam com incentivos tributários que aumentam sua competitividade em relação a outras classes de ativos.

“Os FI-Infra foram criados justamente para a pessoa física, com regras tributárias bastante vantajosas”, afirma Gabriel Esteca, gestor da Bocaina Capital e responsável pelo fundo BODB11.

Os fundos investem em debêntures incentivadas que financiam obras e serviços essenciais. Desde a criação pela Lei 12.431/2011, os títulos oferecem alíquota zero de Imposto de Renda para pessoas físicas, tanto nos rendimentos distribuídos quanto nos ganhos de capital. Já para pessoas jurídicas, a alíquota é de 15%.

De acordo com Esteca, os fundos de infraestrutura oferecem não apenas retorno, mas também segurança, já que os projetos são de longa duração e contam com garantias tangíveis.