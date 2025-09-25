Mega-Sena 2.919: prêmio acumula e pode pagar R$ 54 milhões nesta quinta-feira
O concurso 2.918 da Mega-Sena foi realizado na noite de terça-feira (23), em São Paulo. Nenhuma aposta acertou as seis dezenas, e o prêmio acumulou em R$ 54 milhões para o sorteio da Mega Sena 2919, marcado para esta quinta-feira (25).
Os números sorteados no concurso anterior foram: 11 - 27 - 31 - 41 - 48 - 54.
Na quina, 46 apostas acertaram cinco dezenas e levaram R$ 46.464,77 cada. Já na quadra, 2.859 bilhetes premiados renderam R$ 1.232,30.
Qual é o próximo sorteio da Mega-Sena?
O próximo sorteio da Mega Sena 2919 será realizado na quinta-feira (25), às 20h (horário de Brasília). O concurso será promovido pela Caixa Econômica Federal e terá transmissão ao vivo nos canais oficiais da instituição.
Como participar do sorteio Mega Sena 2919?
As apostas para o sorteio Mega-Sena podem ser registradas até as 19h do dia do concurso. Os jogos estão disponíveis em todas as lotéricas do país, no site e no aplicativo Loterias Caixa.
Os pagamentos podem ser feitos via PIX, cartão de crédito ou internet banking da Caixa. Para participar, é necessário ter 18 anos ou mais.
Como jogar na Mega-Sena?
O valor mínimo da aposta é de R$ 6, permitindo escolher seis dezenas entre 1 e 60. É possível selecionar mais números para aumentar as chances, mas o valor do bilhete sobe proporcionalmente.
Em um jogo simples, com seis dezenas, a probabilidade de ganhar o prêmio principal é de 1 em 50.063.860, segundo a Caixa. Já em uma aposta máxima, com 20 dezenas, que custa R$ 232.560,00, a chance de acerto é de 1 em 1.292.
