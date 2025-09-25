Mega-Sena 2.919: prêmio acumula e pode pagar R$ 54 milhões nesta quinta-feira

O concurso 2.918 da Mega-Sena foi realizado na noite de terça-feira (23), em São Paulo. Nenhuma aposta acertou as seis dezenas, e o prêmio acumulou em R$ 54 milhões para o sorteio da Mega Sena 2919, marcado para esta quinta-feira (25).

Os números sorteados no concurso anterior foram: 11 - 27 - 31 - 41 - 48 - 54.

Na quina, 46 apostas acertaram cinco dezenas e levaram R$ 46.464,77 cada. Já na quadra, 2.859 bilhetes premiados renderam R$ 1.232,30.

Qual é o próximo sorteio da Mega-Sena?

O próximo sorteio da Mega Sena 2919 será realizado na quinta-feira (25), às 20h (horário de Brasília). O concurso será promovido pela Caixa Econômica Federal e terá transmissão ao vivo nos canais oficiais da instituição.

Como participar do sorteio Mega Sena 2919?

As apostas para o sorteio Mega-Sena podem ser registradas até as 19h do dia do concurso. Os jogos estão disponíveis em todas as lotéricas do país, no site e no aplicativo Loterias Caixa.