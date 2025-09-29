Inflação em queda? Focus reduz projeções para IPCA, mas cenário ainda preocupa

O Boletim Focus divulgado pelo Banco Central nesta segunda-feira (29) reduziu as projeções para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) em 2025 e 2026. A mediana das estimativas caiu de 4,83% para 4,81% neste ano e de 4,29% para 4,28% no próximo.

Apesar da revisão para baixo, a inflação segue acima do teto da meta da inflação, atualmente fixada em 4,5%. O relatório também mostrou estabilidade na projeção para a taxa Selic, além de leve recuo nas expectativas para o dólar ao fim deste ano.

Para o PIB, as projeções continuam indicando crescimento moderado em 2025 e desaceleração nos próximos anos.

Inflação segue acima da meta

De acordo com o relatório, a projeção para o IPCA em 2027 permaneceu em 3,90% e para 2028 em 3,70%. Já as estimativas para preços administrados dentro do IPCA subiram de 4,75% para 4,77% em 2025. Para os anos seguintes, variaram entre 3,97% e 4,00%.