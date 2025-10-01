Novo ETF global chega à B3 com exposição a 49 países

A Investo anunciou o lançamento do ETF VWRA11, fundo listado na B3 que replica o Vanguard FTSE All-World UCITS ETF, negociado na Bolsa de Londres e domiciliado na Irlanda. O produto oferece exposição a mais de 4 mil ações de cerca de 49 países, combinando diversificação geográfica, eficiência tributária e proteção cambial.

Com taxa de administração de 0,30% e cotas iniciais de R$ 100, o VWRA11 reúne empresas de mercados desenvolvidos e emergentes. Ao todo, são 25 mercados desenvolvidos - como Estados Unidos, Japão, Reino Unido, Alemanha, Canadá e Austrália - e 24 emergentes, entre eles China, Índia, Brasil, África do Sul e México.

O portfólio contempla companhias globais de grande porte, como Apple, Microsoft, Amazon, Nvidia, Nestlé, Toyota e Tencent. Além disso, o ETF expõe os investidores a moedas fortes - dólar, euro, libra e iene - funcionando como uma forma de proteção contra a desvalorização do real.

Outro diferencial é a estrutura UCITS, que garante padrões elevados de governança e transparência. Nesse modelo, a tributação sobre dividendos reinvestidos no fundo é de apenas 15%, contra os 30% aplicados a veículos domiciliados nos Estados Unidos, o que pode acrescentar retorno no longo prazo.