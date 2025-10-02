Oi (OIBR3) cancela AGE e vê Justiça dos EUA negar pedido; entenda

A Oi (OIBR3) comunicou ao mercado nesta quinta-feira (2) o cancelamento da assembleia geral extraordinária (AGE) que estava marcada para o dia 9 de outubro. O encontro tinha como pauta a votação da proposta de grupamento das ações da companhia na proporção de 25 para 1.

Segundo fato relevante divulgado pela Oi, a decisão está relacionada à determinação da Justiça do Rio de Janeiro, que afastou toda a administração da operadora, incluindo diretoria, conselho de administração e a consultoria Íntegra, que assessorava a estratégia da empresa.

Após a divulgação do afastamento da diretoria da companhia, as ações da Oi despencaram no pregão de ontem (1).

A empresa informou que está avaliando as medidas cabíveis diante do cenário. O cancelamento ocorre em meio a desdobramentos judiciais no Brasil e no exterior, que impactam diretamente o processo de recuperação do grupo.