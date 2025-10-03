Ações da Embraer (EMBR3) sobem após dados de produção do 3º trimestre; confira detalhes
A Embraer (EMBR3) divulgou na noite desta quinta-feira (2) os dados de produção do terceiro trimestre de 2025. No período, a companhia entregou 62 aeronaves, sendo 20 jatos comerciais, 41 executivos e uma de defesa. O número representa alta em relação às 59 entregas do mesmo trimestre de 2024.
Até setembro, a fabricante entregou 46 jatos comerciais, 102 executivos e 5 aeronaves de defesa. Para 2025, a projeção da Embraer é encerrar o ano com entre 222 e 240 entregas.
Nesta sexta-feira (3), as ações da companhia estão operando em alta. Por volta das 11h47, os papéis registravam valorização de 0,71%, cotados a R$ 76,25. No início da sessão, chegaram a subir cerca de 2%, acompanhando a divulgação dos dados.
Produção da Embraer (EMBR3) fica abaixo das estimativas do BBA
Apesar do crescimento anual, o Itaú BBA avaliou que os números do terceiro trimestre ficaram ligeiramente abaixo das estimativas. A casa projetava 65 aeronaves, enquanto a Embraer reportou 62.
Ainda de acordo com o BBA, a composição das entregas trouxe pontos positivos. “Apesar da pequena diferença, o mix geral de desempenho foi melhor do que o esperado, com mais E175s no segmento comercial e a maior parte da queda no segmento executivo vindo do Phenom 100, que possui as menores margens dentro da linha executiva”, destacou a análise.
A instituição financeira também projetou que o quarto trimestre deve manter ritmo consistente. A estimativa é de 48 entregas na aviação executiva, representando 32% do total anual, e 35 na aviação comercial, o que implicaria crescimento de 13% em relação ao ano anterior.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.