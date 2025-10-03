Ações da Embraer (EMBR3) sobem após dados de produção do 3º trimestre; confira detalhes

A Embraer (EMBR3) divulgou na noite desta quinta-feira (2) os dados de produção do terceiro trimestre de 2025. No período, a companhia entregou 62 aeronaves, sendo 20 jatos comerciais, 41 executivos e uma de defesa. O número representa alta em relação às 59 entregas do mesmo trimestre de 2024.

Até setembro, a fabricante entregou 46 jatos comerciais, 102 executivos e 5 aeronaves de defesa. Para 2025, a projeção da Embraer é encerrar o ano com entre 222 e 240 entregas.

Nesta sexta-feira (3), as ações da companhia estão operando em alta. Por volta das 11h47, os papéis registravam valorização de 0,71%, cotados a R$ 76,25. No início da sessão, chegaram a subir cerca de 2%, acompanhando a divulgação dos dados.

Produção da Embraer (EMBR3) fica abaixo das estimativas do BBA

Apesar do crescimento anual, o Itaú BBA avaliou que os números do terceiro trimestre ficaram ligeiramente abaixo das estimativas. A casa projetava 65 aeronaves, enquanto a Embraer reportou 62.

Ainda de acordo com o BBA, a composição das entregas trouxe pontos positivos. “Apesar da pequena diferença, o mix geral de desempenho foi melhor do que o esperado, com mais E175s no segmento comercial e a maior parte da queda no segmento executivo vindo do Phenom 100, que possui as menores margens dentro da linha executiva”, destacou a análise.