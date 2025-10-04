Melhores ações para investir em outubro: apostas de analistas em bancos, energia e consumo

Outubro chega com mudanças relevantes nas carteiras recomendadas das principais casas de análise, e os investidores ganham pistas sobre quais ações podem ser as vencedoras do último trimestre de 2025. O cenário combina cortes de juros nos Estados Unidos, expectativa de flexibilização no Brasil a partir de 2026 e a necessidade de diversificação diante de uma economia doméstica em desaceleração.

Bancos e energia dominam as escolhas

O setor financeiro permanece entre os preferidos dos analistas. Itaú (ITUB4), Caixa Seguridade (CXSE3), Nubank (ROXO34) e Banco BTG Pactual (BPAC11) aparecem com destaque nos portfólios, sustentados por resultados sólidos e expectativa de retorno consistente. "Continuamos vendo o Itaú bem posicionado para manter ROEs acima dos pares e do seu custo de capital", escreveram os estrategistas da XP.

As companhias de energia também foram reforçadas, com Copel (CPLE6) e Eneva (ENEV3) figurando entre as apostas do mês. Além dos dividendos elevados, os analistas destacam a exposição a preços mais altos de energia como fator de suporte.

As ações mais recomendadas em outubro

Entre os nomes ligados ao consumo e ao setor imobiliário, chamam atenção Pão de Açúcar (PCAR3), que subiu 10,9% em setembro, Iguatemi (IGTI11) e Cyrela (CYRE3). Moura Dubeux (MDNE3) e Cogna (COGN3) também ganharam espaço por fundamentos específicos e recuperação operacional.