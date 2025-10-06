ETFs ganham espaço no Brasil: veja as perspectivas do segmento

Muito difundidos nos Estados Unidos, os ETFs (fundos de índice) começam a ganhar relevância também no Brasil. Com custos inferiores aos de fundos tradicionais e maior liquidez, eles trazem benefícios para o investidor e foram destaque no ETF Week 2025, evento realizado na B3 que reuniu reguladores, executivos e gestores para debater o futuro do setor.

Nos EUA, os ETFs já representam um dos pilares da indústria de investimentos, com patrimônio que supera o dos fundos convencionais. O número de ETFs listados por lá já ultrapassa o de ações individuais.

No Brasil, embora ainda em amadurecimento, esse mercado se expande e se torna mais sofisticado a cada ano. Com facilidade de negociação e acesso a diferentes classes de ativos ? de renda fixa a cripto ?, os ETFs despontam como instrumentos centrais na nova fase do mercado financeiro nacional.

Cenário global e perspectivas para o Brasil

A indústria de ETFs já movimenta trilhões de dólares no mundo e deve se tornar ainda mais dominante nos próximos anos. "Os ETFs vão dominar a indústria de investimentos", afirmou Renato Nobile, CEO da Buena Vista. Ele ressaltou que esse veículo hoje concentra grande parte da inovação financeira, pela flexibilidade e pelo custo competitivo.