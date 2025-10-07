Prio (PRIO3) recua após queda na produção em setembro; veja detalhes

As ações da Prio (PRIO3) estão recuando mais de 1% na manhã desta terça-feira (7), negociadas a R$ 37,55 por volta das 11h40. A queda ocorre após a divulgação dos dados operacionais da petroleira referentes a setembro, que mostraram retração na produção mensal e no desempenho de alguns campos de exploração.

Segundo divulgado pela Prio na noite de ontem, a produção consolidada atingiu 71.269 barris de óleo equivalente por dia (boe/dia) no mês, uma redução de 22% em relação a agosto. No acumulado do terceiro trimestre, a média foi de 88.168 boe/dia, queda de 11,9% em comparação com o segundo trimestre.

As vendas de petróleo totalizaram 2,7 milhões de barris em setembro, recuo de 10,5% ante o mês anterior. Ainda assim, no trimestre, o volume comercializado somou 8,84 milhões de barris, alta de 8,2% frente ao segundo trimestre.

Dados de produção da Prio (PRIO3)

De acordo com a empresa, a queda na produção foi impactada principalmente pela paralisação temporária do Campo de Peregrino. O local ficou fora de operação durante o mês após a suspensão do FPSO determinada pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) para auditoria de integridade.

O Campo de Albacora Leste também apresentou retração, de 13,9%, alcançando 23.654 boe/dia, em razão de falhas em um compressor de gás.