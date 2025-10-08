PetroRecôncavo (RECV3) recua após queda na produção em setembro; XP traz avaliação negativa

As ações da PetroRecôncavo (RECV3) estão operando em queda na manhã desta quarta-feira (8). O movimento reflete a reação do mercado aos dados de produção divulgados pela companhia, que mostraram retração nos volumes totais de setembro. O resultado foi considerado marginalmente negativo pela XP.

Em setembro, a produção média da companhia foi de 25.967 boe/dia, queda de 1,8% em relação a agosto. A entrega total atingiu 755.815 boe, redução de 2,14% na comparação mensal. O desempenho foi influenciado principalmente pela menor produção no campo de Tiê, localizado no Ativo Bahia.

Em relatório, a XP destacou que setembro marcou o quinto mês consecutivo de queda na produção e que, desde abril, quando a produção atingiu o pico de 27,8 kboed, o volume total caiu 1,9 kboed.

Produção da PetroRecôncavo (RECV3) em setembro

No Ativo Potiguar, a produção de setembro foi de 12,9 mil boe/dia, praticamente estável em relação ao mês anterior.

A produção de petróleo aumentou 0,6%, impulsionada pelos workovers realizados no período, enquanto o volume de gás caiu 0,5% devido à estabilização dos poços.