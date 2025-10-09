HTMX11 anuncia lucro milionário e reforça ganhos com vendas; veja valores
O fundo imobiliário HTMX11 apresentou em agosto R$ 2,668 milhões de lucro, equivalente a R$ 0,92 por cota. Esse montante foi obtido a partir de uma receita bruta de R$ 3,11 milhões, contra R$ 442 mil de despesas no período.
Além da receita recorrente, o mês do HTMX11 foi marcado pela venda de duas unidades hoteleiras, operação que gerou R$ 517.208,99 em receitas de venda.
Após a dedução da taxa de performance, o ganho líquido chegou a R$ 467.621,84, ou R$ 0,1619 por cota. Desde o início do ciclo de vendas, o fundo já concluiu a venda de 576 unidades, o que representa R$ 46,13 amortizados por cota.
Assim, em setembro de 2025, a carteira do fundo imobiliário HTMX11 passou a ser composta por 772 unidades distribuídas em 20 hotéis.
A receita de aluguéis de agosto, referente ao desempenho de julho, foi de R$ 3.158 por apartamento, número que representa queda de 17% frente ao observado em julho de 2024, quando havia registrado R$ 3.792.
Apesar da retração na comparação anual, os indicadores da carteira mostraram relativa estabilidade em julho. Assim, a taxa de ocupação do fundo HTMX11 ficou em 60%, redução de 4 pontos percentuais em relação a 2024, enquanto a diária média atingiu R$ 501, superando em 3% o valor do ano anterior (R$ 484).
Esse equilíbrio se refletiu no RevPAR (Receita por Apartamento Disponível), que encerrou julho em R$ 300, um leve recuo de 1% em relação ao mesmo mês de 2024 (R$ 302).
Destaques trazidos pela gestão do HTMX11
Segundo a gestão do FII HTMX11, os resultados de julho seguiram a sazonalidade típica do período, especialmente em São Paulo, onde a hotelaria foi impactada pelo recesso escolar e pela menor realização de feiras e eventos corporativos.
O cenário mudou a partir de agosto, com a retomada das atividades empresariais e a realização de feiras de grande porte.
O calendário contou com eventos de destaque, como a FENABRAVE, de abrangência nacional, assim como de iniciativas internacionais, como a Intersolar South America e a Fisa.
Houve também encontros setoriais, entre eles a Fishing Brasil. Isso torna a capital paulista o principal polo de negócios do país, impulsionando a demanda hoteleira local.
