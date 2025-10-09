HTMX11 anuncia lucro milionário e reforça ganhos com vendas; veja valores

O fundo imobiliário HTMX11 apresentou em agosto R$ 2,668 milhões de lucro, equivalente a R$ 0,92 por cota. Esse montante foi obtido a partir de uma receita bruta de R$ 3,11 milhões, contra R$ 442 mil de despesas no período.

Além da receita recorrente, o mês do HTMX11 foi marcado pela venda de duas unidades hoteleiras, operação que gerou R$ 517.208,99 em receitas de venda.

Após a dedução da taxa de performance, o ganho líquido chegou a R$ 467.621,84, ou R$ 0,1619 por cota. Desde o início do ciclo de vendas, o fundo já concluiu a venda de 576 unidades, o que representa R$ 46,13 amortizados por cota.

Assim, em setembro de 2025, a carteira do fundo imobiliário HTMX11 passou a ser composta por 772 unidades distribuídas em 20 hotéis.