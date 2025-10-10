Dividendos taxados em 2026? Veja impactos e saiba como proteger o portfólio

Entenda o PL 1087/25

O PL 1087/25 estabelece regras específicas para a tributação de dividendos e outros rendimentos de alto valor. O objetivo é aumentar a arrecadação sem afetar significativamente os investidores de menor renda.

“Com a aprovação do PL serão tributados em 10% os lucros e dividendos que somados no mês fiquem acima de 50 mil, e esse limite se aplica aos valores distribuídos por uma mesma empresa", explica Lucas Castilho, consultor da Suno Consultoria.

Isso significa que investidores que recebem dividendos menores que o teto mensal continuam isentos, enquanto aqueles com rendimentos elevados terão retenção na fonte, que pode ser deduzida do cálculo do imposto anual. Em outras palavras, o imposto pago no momento do recebimento funciona como um adiantamento, podendo ser ajustado na declaração de IR, dependendo do total de rendimentos do ano.

A proposta ainda visa manter o equilíbrio fiscal. O imposto sobre dividendos não afetará todos os investidores, mas sim aqueles com renda mais elevada, permitindo que o governo aumente a arrecadação sem alterar a atratividade do mercado de ações para a maioria.

Os dividendos serão taxados?

Para entender o efeito prático, Castilho desenhou distintos cenários. Se um investidor recebe R$ 100 mil em dividendos de uma única empresa, haverá retenção de R$ 10 mil no mês, reduzindo o rendimento líquido. "Sempre que você receber mais de R$ 50 mil no mês de uma mesma empresa, o dividendo líquido cai 10% naquele pagamento (R$ 100 mil viram R$ 90 mil)", explicou o especialista.

No entanto, se os dividendos forem distribuídos entre várias empresas, de modo que cada pagamento fique abaixo do teto de R$ 50 mil, não haverá retenção imediata.