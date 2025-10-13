Santander (SANB11) vai pagar R$ 2 bilhões em JCP; veja quem tem direito

O Santander (SANB11)anunciou o pagamento de R$ 2 bilhões em juros sobre capital próprio (JCP) a seus acionistas. O valor é bruto, ou seja, sem o desconto da alíquota de 15% de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF). A decisão foi aprovada pelo conselho de administração do banco em reunião realizada na última sexta-feira (10).

Segundo comunicado ao mercado, o valor por ação unitária (SANB11) será de R$ 0,535873. Esse tipo de papel reúne uma ação ordinária (ON) e uma preferencial (PN), que também receberão valores distintos.

Cada ação ordinária (SANB3) receberá R$ 0,255178, enquanto as ações preferenciais (SANB4) terão direito a R$ 0,280695. O montante total soma os R$ 2 bilhões destinados aos juros sobre capital próprio do Santander, referentes ao exercício fiscal de 2025.

Quem tem direito aos JCP do Santander (SANB11)?

Terão direito ao JCP do Santander (SANB11) os investidores que estiverem posicionados nas ações do Santander até o fim do pregão de 21 de outubro, data considerada como data com. A partir de 22 de outubro, quando os papéis passam a ser negociados ex-JCP, as novas compras não darão mais direito ao provento.

O pagamento será realizado em 7 de novembro de 2025. De acordo com o banco, o valor distribuído será deduzido dos dividendos a serem apurados no resultado do exercício deste ano.