Ibovespa está barato? Veja como gestoras veem a Bolsa

2025 vem sendo um ano muito positivo para o Ibovespa: neste ano, o índice acumula avanço na casa dos 18%. Diante disso, será que a Bolsa brasileira ainda está barata ou a alta já ficou para trás? Na visão de grandes gestoras, ainda há potencial de valorização no médio prazo, a partir de fundamentos sólidos e um cenário macroeconômico que, embora desafiador, começa a abrir espaço para cortes de juros.

Segundo Isabel Lemos, gestora de renda variável da Fator, o desempenho do Ibovespa até aqui pode estar explicado, em partes, pelo ambiente econômico externo.

"A continuidade dos cortes de juros pelo Federal Reserve, aliada às políticas econômicas norte-americanas, como o aumento de impostos sobre importações, vem contribuindo para um dólar mais fraco e para uma maior busca por ativos reais", afirma.

Já no cenário doméstico, Lemos observa que os juros ainda em patamares elevados limitam a migração de recursos da renda fixa para a renda variável.